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Что будет включать 30-дневное прекращение огня: в ОП раскрыли три основных пункта

Марина Фурман
12 марта 2025, 20:06
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Перемирие будет распространяться и на фронт, и на тыл.
Жовква, ВСУ
Что именно будет предусматривать 30-дневное перемирие / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, УНИАН

Ключевые тезисы:

  • 30-дневное прекращение огня - это комплексное перемирие
  • Перемирие будет касаться и фронта, и тыла

Тридцатидневное перемирие, которое предложили представители США во время встречи в Саудовской Аравии, будет предусматривать прекращение огня не только на линии соприкосновения, но и отсутствие воздушных атак. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью Укринформу.

Он объяснил, что 30-дневное прекращение огня - это комплексное перемирие.

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Первый аспект - полное перемирие в воздухе.

"Прежде всего - о прекращении обстрелов в воздухе любыми видами оружия - будь то баллистические и крылатые ракеты, управляемые авиабомбы, БпЛА, включая дроны дальнего радиуса действий", - рассказал Жовква.

Второй важный аспект - это перемирие на море, предусматривающее разблокирование транспортных путей и безопасность судоходства.

"Речь идет о полном обеспечении того, чтобы транспортные пути, которые существуют, работали в дальнейшем. Мы видим, что буквально вчера был соответствующий обстрел, поэтому сегодня, к сожалению, можем констатировать, что опасности полно в судоходстве, в той части Черного моря, где идут украинские и не только украинские суда", - объяснил заместитель руководителя ОП.

Третий аспект - перемирие на суше, включая линию соприкосновения, которое было согласовано вчера.

Тридцатидневное перемирие между Украиной и Россией - новости по теме

Как писал Главред, 11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. Представители обеих стран пришли к согласию относительно 30-дневного прекращения огня, которое могут продлить.

На следующей неделе Украина планирует обсудить операционные детали обеспечения режима прекращения огня, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак на брифинге после переговоров с США в Саудовской Аравии. В случае согласия России на прекращение огня Украина готова начать дальнейшие переговоры по завершению войны.

Министр обороны Рустем Умеров также подтвердил, что Украина согласилась на 30-дневное перемирие. Он подчеркнул, что временное прекращение огня возможно только по взаимному согласию с РФ. Это не о замороженном конфликте, а о начале пути к справедливому завершению войны.

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Кто такой Игорь Жовква?

Игорь Жовква - украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат политических наук (2005), доцент (2014). Руководитель Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации Президента Украины (с 2014). Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины с 10 сентября 2019 года, пишет Википедия.

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