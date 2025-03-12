Что будет включать 30-дневное прекращение огня: в ОП раскрыли три основных пункта

Ключевые тезисы:
- 30-дневное прекращение огня - это комплексное перемирие
- Перемирие будет касаться и фронта, и тыла
Тридцатидневное перемирие, которое предложили представители США во время встречи в Саудовской Аравии, будет предусматривать прекращение огня не только на линии соприкосновения, но и отсутствие воздушных атак. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью Укринформу.
Он объяснил, что 30-дневное прекращение огня - это комплексное перемирие.
Первый аспект - полное перемирие в воздухе.
"Прежде всего - о прекращении обстрелов в воздухе любыми видами оружия - будь то баллистические и крылатые ракеты, управляемые авиабомбы, БпЛА, включая дроны дальнего радиуса действий", - рассказал Жовква.
Второй важный аспект - это перемирие на море, предусматривающее разблокирование транспортных путей и безопасность судоходства.
"Речь идет о полном обеспечении того, чтобы транспортные пути, которые существуют, работали в дальнейшем. Мы видим, что буквально вчера был соответствующий обстрел, поэтому сегодня, к сожалению, можем констатировать, что опасности полно в судоходстве, в той части Черного моря, где идут украинские и не только украинские суда", - объяснил заместитель руководителя ОП.
Третий аспект - перемирие на суше, включая линию соприкосновения, которое было согласовано вчера.
Тридцатидневное перемирие между Украиной и Россией - новости по теме
Как писал Главред, 11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. Представители обеих стран пришли к согласию относительно 30-дневного прекращения огня, которое могут продлить.
На следующей неделе Украина планирует обсудить операционные детали обеспечения режима прекращения огня, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак на брифинге после переговоров с США в Саудовской Аравии. В случае согласия России на прекращение огня Украина готова начать дальнейшие переговоры по завершению войны.
Министр обороны Рустем Умеров также подтвердил, что Украина согласилась на 30-дневное перемирие. Он подчеркнул, что временное прекращение огня возможно только по взаимному согласию с РФ. Это не о замороженном конфликте, а о начале пути к справедливому завершению войны.
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Кто такой Игорь Жовква?
Игорь Жовква - украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат политических наук (2005), доцент (2014). Руководитель Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации Президента Украины (с 2014). Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины с 10 сентября 2019 года, пишет Википедия.
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