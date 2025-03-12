Трамп назвал дату "великого дня" и начал угрожать Путину

Трамп отметил позитивные сигналы в процессе по прекращению огня в Украине.

https://glavred.info/politics/tramp-nazval-datu-velikogo-dnya-i-nachal-ugrozhat-putinu-10646687.html Ссылка скопирована

Трамп выдал новые заявления / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Президент США Дональда Трамп выступил с новыми заявлениями после переговоров в Саудовской Аравии. Он заявил, что США получили "позитивные сигналы" и надеется, что ему удастся добиться прекращения огня. Об этом сообщает Sky News.

"Люди едут в Россию"

Дональд Трамп заявил о том, что теперь вопрос прекращения огня зависит от России. Он добавил, что американская делегация прибудет в Москву.

"Сейчас у нас есть люди, которые едут в Россию ... Надеюсь, мы сможем добиться прекращения огня ... Теперь все зависит от России", - сказал Трамп.

видео дня

Сообщается, что в Москву может отправиться спецпредстаитель на Ближнем Востоке Стив Виткофф. Его визит запланирован на этой неделе.

Трамп акцентировал внимание на необходимости остановить войну, подчеркивая масштаб разрушений и смертей в результате российского вторжения.

Трамп угрожает Путину

Трамп ожидает, что Россия согласится на условия прекращения огня. В то же время американский президент начинает угрожать Путину санкциями, если тот решит отказаться от предложения.

"Есть вещи, которые можно сделать в финансовом смысле, которые будут очень плохи для России", - сказал Трамп.

В то же время он надеется, что ему не понадобится оказывать давление на РФ с целью прекращения огня.

"Они никогда ничего не отнимали у меня. Они отнимали у Обамы и Буша, и они отнимали у спящего Джо Байдена. С Байденом они хотели захватить всю страну, но я думаю, что я остановил это, но посмотрим ... Мы могли бы сделать вещи очень плохие для России. Это было бы разрушительно для России. Но я не хочу этого делать, потому что я хочу видеть мир", — сказал он.

Дата "великого дня"

Трамп также назвал дату так называемого великого дня. Этим днем может стать 2 апреля. Об этой дате Трамп говорил, когда высказывался о пошлинах. Он намекнул на то, что Америка ответит на пошлины ЕС.

"ЕС действовал очень жестко. Теперь наша очередь ... Мы ответим на встречные пошлины ЕС", - сказал Трамп.

Прекращение огня в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Белый дом не исключает возможности, что Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. В таком случае администрация Трампа будет тщательно анализировать ситуацию и делать выводы относительно намерений Кремля. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Во время брифинга в Ирландии он подчеркнул, что Трамп стремится не к временному перемирию на 30 или 60 дней, а к достижению устойчивого мира.

Результаты переговоров между Украиной и США / Инфографика: Главред

На встрече с делегацией США Киев предложил три ключевых шага: тишина в небе, тишина на море и меры доверия. Украина также поддержала инициативу Вашингтона по 30-дневному прекращению огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Советник по национальной безопасности Майк Волц отметил, что США и в дальнейшем будут продвигать эту инициативу как в отношениях с Россией, так и на международном уровне. Он сообщил журналистам после переговоров в Джидде, что госсекретарь Марко Рубио представит соответствующее предложение на саммите G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 марта.

Bloomberg сообщает о том, что Путин может согласиться на прекращение огня в Украине. В то же время отмечается, Владимир Путин будет затягивать переговоры о прекращении огня для того, чтобы обеспечить максимально выгодные условия для Москвы.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред