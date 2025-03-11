'Украина готова к миру': Зеленский сделал заявление о переговорах с США

Украина поддерживает прекращение огня на 30 дней, но его реализация зависит от согласия России, отметил президент.

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Зеленский прокомментировал встречу в Саудовской Аравии / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Ключевые тезисы Зеленского:

Украина согласилась на 30-дневное прекращение огня

Вашингтон возобновляет оборонную помощь и обмен разведданными

Тишина заработает, если РФ согласится и соблюдет условия

Киев предложил три ключевых шага на встрече с делегацией США: тишина в небе, тишина на море, меры установления доверия. Украина поддержала предложение Вашингтона установить полное прекращение огня на 30 дней. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Президент заслушал доклад украинской делегации о встрече с американской командой в Саудовской Аравии.

видео дня

"Нашим украинским предложением на эту встречу с американцами было три вещи: это тишина в небе - ракеты, бомбы, дальнобойные дроны, и тишина на море, и реальные меры установления доверия ко всей этой ситуации, в которой продолжается дипломатия, прежде всего - это освобождение пленных", - отметил глава государства.

Американская сторона, по словам Зеленского, выразила понимание и поддержку этих предложений. Президент Украины поблагодарил Дональда Трампа за конструктивность переговоров.

Во время встречи США предложили "сделать первый шаг сразу дальше" - установить полное прекращение огня на 30 дней.

"Не только в отношении ракет, дронов и бомб, не только в Черном море, а также по всей линии фронта", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина поддерживает этот шаг и готова к его реализации. Однако, для успеха этой инициативы необходимо, чтобы Россия также согласилась на перемирие.

"То есть мы соглашаемся, и если "русские" согласятся - в тот момент тишина заработает. Важным элементом разговора сегодня является готовность Америки возобновить оборонную помощь Украине, также помощь разведданными. Украина готова к миру. Свою готовность прекратить войну или продолжать войну должны показать в России. Пришло время для полной правды. Я благодарю всех, кто помогает Украине", - добавил Зеленский.

Переговоры Украины и США - главное

Напомним,11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры делегаций Украины и США. Во главе делегаций были глава ОП Андрей Ермак и госсекретарь США Марко Рубио.

На переговорах стороны согласовали 30-дневное прекращение огня, которое могут продлить. США возобновляют обмен разведданными и помощь в сфере безопасности Украине. Также Украина и США как можно быстрее подпишут соглашение о полезных ископаемых.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что в переговоры в Саудовской Аравии были "продуктивными" и принесли положительные результаты.

Как сообщал Главред, глава ОП Андрей Ермак подтвердил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня с Россией по инициативе США. Условием является взаимное выполнение соглашения Россией

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Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двум кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.



По данным The Times, план, прежде всего, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

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