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У Зеленского заявили о начале переговоров с США в Саудовской Аравии: что известно

Анна Ярославская
11 марта 2025, 08:51
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Украинская команда прибыла в Саудовскую Аравию, где сегодня состоятся переговоры с представителями Соединенных Штатов Америки.
Рубио, Зеленский, Ермак
Рубио, Зеленский, Ермак приехали в Саудовскую Аравию/ Коллаж: Главред, фото: Офис президента, x.com/SecRubio

Кратко:

  • Ермак и Рубио прибыли в Саудовскую Аравию
  • Делегации США и Украины готовятся к переговорам

Сегодня, 11 марта, в Саудовской Аравии состоятся переговоры украинской и американской делегаций. На переговоры уже прибыл глава Офиса президента Андрей Ермак и госсекретарь США Марко Рубио.

"Команда на месте. Готовимся к работе. Защита украинских интересов, четкое видение завершения войны, будем эффективно работать с нашими американскими партнерами", — написал Ермак в Telegram.

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В Саудовскую Аравию также приехал госсекретарь США Марко Рубио. Он поблагодарил страну за гостеприимство в проведении встреч по Украине.

"Сегодня в Джидде я провел важную встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом и поблагодарил его за гостеприимство, оказанное Саудовской Аравией в связи с проведением на этой неделе встреч по Украине, на которых мы добиваемся мира", - написал Рубио в Twitter.

Скриншот Twitter Марка Рубио
Скриншот Twitter Марка Рубио

Как писал Главред, 10 марта 2025 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Визит происходит накануне запланированной встречи украинской и американской делегаций, во время которой будут обсуждать возможные пути прекращения войны и дальнейшее сотрудничество между Киевом и Вашингтоном.

Зеленский провел встречу с принцем Саудовской Аравии в Джидде и поблагодарил его за мудрый взгляд на международную ситуацию и за поддержку Украины.

Переговоры с США в Саудовской Аравии - последние новости

США планируют использовать встречу украинской и американской делегаций.для оценки готовности Киева к возможным материальным уступкам в пользу России ради прекращения войны.

Financial Times писало о том, что на переговорах США и Украины в Саудовской Аравии украинская делегация может предложить некоторые уступки на фронте, а именно - частичное прекращение огня в Черном море.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка близка к снятию "паузы" в обмене разведданными с Украиной. По его словам, Вашингтон "почти это сделал". Также глава Белого дома ожидает положительных результатов от предстоящих переговоров с Украиной в Саудовской Аравии.

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