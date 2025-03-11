У Зеленского заявили о начале переговоров с США в Саудовской Аравии: что известно

Кратко:
- Ермак и Рубио прибыли в Саудовскую Аравию
- Делегации США и Украины готовятся к переговорам
Сегодня, 11 марта, в Саудовской Аравии состоятся переговоры украинской и американской делегаций. На переговоры уже прибыл глава Офиса президента Андрей Ермак и госсекретарь США Марко Рубио.
"Команда на месте. Готовимся к работе. Защита украинских интересов, четкое видение завершения войны, будем эффективно работать с нашими американскими партнерами", — написал Ермак в Telegram.
В Саудовскую Аравию также приехал госсекретарь США Марко Рубио. Он поблагодарил страну за гостеприимство в проведении встреч по Украине.
"Сегодня в Джидде я провел важную встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом и поблагодарил его за гостеприимство, оказанное Саудовской Аравией в связи с проведением на этой неделе встреч по Украине, на которых мы добиваемся мира", - написал Рубио в Twitter.
Как писал Главред, 10 марта 2025 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Визит происходит накануне запланированной встречи украинской и американской делегаций, во время которой будут обсуждать возможные пути прекращения войны и дальнейшее сотрудничество между Киевом и Вашингтоном.
Зеленский провел встречу с принцем Саудовской Аравии в Джидде и поблагодарил его за мудрый взгляд на международную ситуацию и за поддержку Украины.
Переговоры с США в Саудовской Аравии - последние новости
США планируют использовать встречу украинской и американской делегаций.для оценки готовности Киева к возможным материальным уступкам в пользу России ради прекращения войны.
Financial Times писало о том, что на переговорах США и Украины в Саудовской Аравии украинская делегация может предложить некоторые уступки на фронте, а именно - частичное прекращение огня в Черном море.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка близка к снятию "паузы" в обмене разведданными с Украиной. По его словам, Вашингтон "почти это сделал". Также глава Белого дома ожидает положительных результатов от предстоящих переговоров с Украиной в Саудовской Аравии.
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