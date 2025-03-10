Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию: с кем встретится и какова цель визита

Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы провести переговоры по безопасности, военной помощи и будущих переговоров с США.

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Визит Зеленского в Саудовскую Аравию - какая цель визита / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Какова цель визита Зеленского в Саудовскую Аравию

Какой состав украинской делегации

Будет ли Зеленский участвовать в переговорах с США

10 марта 2025 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Визит происходит накануне запланированной встречи украинской и американской делегаций, во время которой будут обсуждать возможные пути прекращения войны и дальнейшее сотрудничество между Киевом и Вашингтоном.

Главред собрал главное, что стоит знать о визите Зеленского в Саудовскую Аравию.

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Первые кадры прибытия Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Джидду, Саудовская Аравия. Об этом сообщил журналистам член делегации, которая путешествовала вместе с ним, передает Интерфакс.

Самолет Airbus A319 украинской государственной авиакомпании Ukraine Air Enterprise вылетел с польского аэродрома Жешув-Ясенка в 12:02 по киевскому времени и приземлился в Международном аэропорту имени короля Абдель-Азиза в Джидде в 16:40.

Смотрите видео прибытия Зеленского в Саудовскую Аравию:

Фото: скриншот

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин подтвердил прибытие Зеленского в Саудовскую Аравию.

Маршрут полета пролегал через Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию, Грецию и Египет. Общее время в небе составило 4 часа 38 минут.

Какой состав украинской делегации

По предварительным данным, вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в Саудовскую Аравию прибыли:

Андрей Ермак - руководитель Офиса президента,

Павел Палиса - заместитель руководителя ОП,

Андрей Сибига - министр иностранных дел Украины,

Рустем Умеров - министр обороны Украины.

Цель визита Зеленского в Саудовскую Аравию

Как сообщает The Guardian, Зеленский планирует встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Ожидается, что переговоры будут сосредоточены на вопросах безопасности, военной помощи и мирных инициатив.

На следующий день, 11 марта, должны начаться украинско-американские переговоры, главной темой которых станет поиск путей прекращения войны с Россией.

Будет ли Зеленский участвовать в переговорах с США

Ранее Зеленский сообщил в Telegram, что 10 марта он встретится с Мухаммедом бин Салманом, после чего его команда останется в Саудовской Аравии для работы с американскими партнерами.

По словам президента, Украина стремится к конструктивным решениям и быстрому установлению мира.

Почему Зеленский отменил свой предыдущий визит в Саудовскую Аравию

18 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о переносе своего визита в Саудовскую Аравию с 19 февраля на 10 марта. Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам Зеленского, причиной такого решения стало приглашение Украины на российско-американскую встречу в Саудовской Аравии, что стало неожиданностью как для Киева, так и для многих других сторон.

"Я не знаю, кто там будет оставаться, а кто будет уезжать, кто куда собирается. Честно говоря, мне все равно. Мне не все равно, чтобы партнеры о нас что-то лишнее подумали, а мы абсолютно честные, открытые... Я не хочу совпадений и поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию. Мы связались с нашими партнерами в Саудовской Аравии", - заявил президент.

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