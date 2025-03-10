Россия хочет паузы в боевых действиях: Буданов назвал причину такого 'желания'

Главное из заявления Буданова:
- России нужна пауза в войне
- Оккупанты вышли на максимум своего производства
Страна-агрессор Россия хочет добиться паузы в войне против Украины для того, чтобы восстановить силы. Сейчас россияне вышли на максимум своего военного производства. Об этом заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в комментарии DW.
"Россиянам нужна пауза, чтобы восстановить силы. Есть все признаки для этого. Они вышли на максимум своего производства. Больше невозможно произвести, чем производится уже", - подчеркнул он.видео дня
По его словам, один день войны обходится России примерно в один миллиард долларов.
"Вы понимаете, какие это деньги? 41% официального бюджета", - подчеркнул Буданов.
Он также добавил, что в отличие от Украины, россиянам приходится тратить свои деньги.
"У нас есть партнеры в этом плане, а они свои средства тратят", - подытожил глава ГУР.
Война в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик заявил, что Украина всегда имеет козыри и неоднократно доказывала свою силу и устойчивость. В 2022 году, когда США и европейские партнеры сомневались в способности Киева сдержать российское нашествие, прогнозы Запада не оправдались.
Специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что еще будучи кандидатом в президенты США Дональд Трамп заявлял, что закончит войну в Украине за 24 часа. По его словам, это заявление все еще в силе.
Кроме того, британский журналист, редактор отдела обороны и иностранных дел Кон Кафлин считает, что президент страны-агрессора России Владимир Путин слаб и отчаянно хочет мира, ведь на всех уровнях война стала для него катастрофой.
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Кто такой Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
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