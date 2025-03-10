Стратегические объекты РФ под атакой: в Генштабе ВСУ рассказали важные подробности

Главное:
- Украинские защитники ударили по российским НПЗ
- Топливо с атакованных заводов активно используется армией РФ
Украинские силы мощно ударили по важным стратегическим объектам российских оккупантов. Это подтвердил Генштаб ВСУ.
Украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области РФ. Его продукция активно использовалась российскими оккупантами. В общем Рязанский НПЗ изготавливал в среднем 840 тысяч тонн топлива высшего сорта для реактивных двигателей.
"Авиационный керосин марки ТС-1 его производства активно использовался авиацией войск агрессора в процессах ударов по территории Украины", - говорится в сообщении.
Также под атакой оказался и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Топливо с этого НПЗ используется российскими войсками на северном направлении.
"Подробная информация о последствиях поражения объектов сейчас уточняется. Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.
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