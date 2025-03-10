Стратегические объекты РФ под атакой: в Генштабе ВСУ рассказали важные подробности

Украинские защитники атаковали нефтеперерабатывающие заводы РФ, продукцию которых активно используют российские оккупанты.

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Украинские силы ударили по российским НПЗ / Коллаж: Главред, фото: скрины с видео (иллюстративное фото)

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Украинские защитники ударили по российским НПЗ

Топливо с атакованных заводов активно используется армией РФ

Украинские силы мощно ударили по важным стратегическим объектам российских оккупантов. Это подтвердил Генштаб ВСУ.

Украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области РФ. Его продукция активно использовалась российскими оккупантами. В общем Рязанский НПЗ изготавливал в среднем 840 тысяч тонн топлива высшего сорта для реактивных двигателей.

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"Авиационный керосин марки ТС-1 его производства активно использовался авиацией войск агрессора в процессах ударов по территории Украины", - говорится в сообщении.

Также под атакой оказался и Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области. Топливо с этого НПЗ используется российскими войсками на северном направлении.

"Подробная информация о последствиях поражения объектов сейчас уточняется. Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

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