Мощная атака беспилотников: дроны ударили по двум НПЗ и нефтебазе в РФ

По словам жителей Самарской области, от взрывной волны в домах дрожали окна.

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Дроны ударили по НПЗ в России / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, скриншот

Важно:

В Ростовской области загорелся нефтепровод после удара дронов

В Новошахтинске в результате атаки дронов загорелся НПЗ

В Сызрани Самарской области беспилотники атаковали НПЗ

Сразу два нефтеперерабатывающих завода и одна нефтебаза были атакованы ударными беспилотниками в стране-агрессоре РФ.

В результате массированной атаки БПЛА в Ростовской области загорелся нефтепровод, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

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О пожаре на НПЗ в поселке Чертково Ростовской области также писали в соцсетях местные жители, которые слышали взрыв.

На место выехали дежурные экстренные службы. Персонал эвакуирован. Предварительно, пострадавших нет.

Позднее глава региона добавил, что "из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание склада на территории промобъекта в селе Сохрановка Чертковского района". Сотрудники были эвакуированы в укрытие. Обошлось без пострадавших.

В Новошахтинске Ростовской области в результате атаки дронов загорелся нефтеперерабатывающий завод.

Местные паблики сообщают о масштабном пожаре на территории предприятия. Масштабы повреждений и причины возгорания пока не уточняются.

Жители региона также сообщают о сильном задымлении в районе завода.

/ Инфографика Главред

Кроме того, в Сызрани Самарской области беспилотники атаковали НПЗ, сообщает SHOT.

Отмечается, что жители Сызрани рассказали о взрывах в районе местного НПЗ. По предварительным данным, российская система ПВО якобы сбила несколько воздушных целей.

"Местные жители рассказали, что в районе Сызранского НПЗ слышны взрывы и стрельба. В общем очевидцы слышали от 3 до 5 громких звуков и видели несколько ярких вспышек в небе. Предварительно, ВСУ пытаются атаковать нефтезавод", - говорится в сообщении.

По словам местных жителей, от взрывной волны в домах дрожали окна. Однако официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ мощно ударили по Рязанскому НПЗ. Во время удара по Рязанскому НПЗ было зафиксировано по меньшей мере 5 взрывов в районе цели.

Как сообщал Главред, ранее РФ атаковали дроны. Стало известно, что горит НПЗ в Ростовской области - было слышно много взрывов и автоматные очереди.

Ранее стало известно о пожаре на важном заводе в Ростове-на-Дону. Очевидцы зафиксировали пожар и запах горения на территории завода Ростсельмаш, который занимается в том числе модернизацией трансмиссии бронетехники и ее ремонтом.

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Что известно о Силах беспилотных систем Вооруженных сил Украины? Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины (СБС) - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный для использования воздушных, морских надводных и подводных, а также наземных беспилотных и роботизированных систем. Создан в 2024 году, пишет Википедия. СБС были официально созданы 6 февраля 2024 года по указу Президента Украины № 51/2024 "О наращивании возможностей сил обороны". Этот род войск включает воздушные, морские (надводные и подводные) и наземные беспилотные и роботизированные системы. В состав СБС входят такие подразделения, как 9-я отдельная бригада беспилотных систем, 14-й отдельный полк беспилотных авиационных комплексов, 412-й отдельный полк беспилотных систем "Nemesis", 413-й отдельный батальон беспилотных систем "Рейд" и другие.

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