Кремль бросает моряков гибнуть в Украине, а флот РФ разваливается на глазах - Forbes

Единственный авианесущий крейсер российского флота "Адмирал Кузнецов" страна-агрессор Россия не отправляла на службу уже восемь лет. Похоже, в РФ и не собираются в дальнейшем его эксплуатировать, ведь в течение последних месяцев Кремль переназначил старых моряков судна в армию.
Как пишет Forbes, теперь они воюют в Украине и погибают. Это в очередной раз доказывает, что в российской армии существует нехватка живой силы, а крупнейшие военные корабли флота РФ в крайне запущенном состоянии.
Аналитик Moklasen сообщил, что впервые власти РФ переназначили примерно 1500 человек из числа экипажа крейсера. Из них сформировали так называемый "фрегатный" механизированный батальон в составе 1-й гвардейской танковой армии. Российские моряки вели бои вокруг Харькова и на севере Украины, а затем их перебросили на Покровское направление.
"То, что россияне, видимо, тянут людей с Кузнецова, неудивительно. Кремль принимает экстремальные меры, чтобы мобилизовать 30 000 свежих военных, необходимых ему ежемесячно, чтобы компенсировать потери на поле боя - убитых, раненых и пленных - в Украине", - говорится в статье.
Единственной альтернативой для Кремля может стать разве что общенациональный призыв, однако он достаточно рискованный для политического режима кремлевского диктатора Путина. Поэтому, так как крейсер не собираются возвращать в море, его экипаж решили задействовать для пополнения потерь.
Другой проблемой России является общее состояние флота, особенно крупных военный кораблей. Построить новый авианосец, вместо "Адмирала Кузнецова", РФ не может. К этому не готова промышленность страны-агрессора.
Что известно о Forbes?
Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.
Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно.
Состояние Черноморского флота РФ
Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России Украина начала работать над уничтожением вражеского флота. Только за последние места ВСУ удалось поразить важные объекты врага. Например, украинские силы нанесли удары по подводной лодке "Ростов-на-Дону" и существенно повредили 4 пусковые установки ЗРК "Триумф".
Накануне у России возникли проблемы с паромом "Славянин", по которому украинские военные нанесли удар. Он был важным элементом для российской логистики.
В середине лета 2024 года Черноморский флот России был вынужден перебазировать почти все свои боеспособные корабли из оккупированного Крыма в другие места из-за ударов украинских ракет и морских беспилотников по базе в Севастополе. Она является логистическим центром для ремонта, технического обслуживания, обучения и хранения боеприпасов.
Читайте также о проблемах в армии РФ:
- Россияне попали в ловушку: в ВСУ анонсировали хорошие новости из Харьковщины
- В пыль стерли 58 зданий и железную дорогу: новые снимки склада РФ после атаки ВСУ
- Уничтожение арсенала в Торопце сократит войну: руководитель ЦПИ рассказал об успехе ВСУ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред