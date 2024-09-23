Кремль бросает моряков гибнуть в Украине, а флот РФ разваливается на глазах - Forbes

Нехватка личного состава в российской армии приводит к тому, что даже моряков единственного авианосца РФ заставляют воевать.

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Общая мобилизация рискованна для Кремля, поэтому ресурсы вытягивают теперь из морских экипажей / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Минобороны России, Викимедиа

Единственный авианесущий крейсер российского флота "Адмирал Кузнецов" страна-агрессор Россия не отправляла на службу уже восемь лет. Похоже, в РФ и не собираются в дальнейшем его эксплуатировать, ведь в течение последних месяцев Кремль переназначил старых моряков судна в армию.

Как пишет Forbes, теперь они воюют в Украине и погибают. Это в очередной раз доказывает, что в российской армии существует нехватка живой силы, а крупнейшие военные корабли флота РФ в крайне запущенном состоянии.

Аналитик Moklasen сообщил, что впервые власти РФ переназначили примерно 1500 человек из числа экипажа крейсера. Из них сформировали так называемый "фрегатный" механизированный батальон в составе 1-й гвардейской танковой армии. Российские моряки вели бои вокруг Харькова и на севере Украины, а затем их перебросили на Покровское направление.

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"То, что россияне, видимо, тянут людей с Кузнецова, неудивительно. Кремль принимает экстремальные меры, чтобы мобилизовать 30 000 свежих военных, необходимых ему ежемесячно, чтобы компенсировать потери на поле боя - убитых, раненых и пленных - в Украине", - говорится в статье.

Единственной альтернативой для Кремля может стать разве что общенациональный призыв, однако он достаточно рискованный для политического режима кремлевского диктатора Путина. Поэтому, так как крейсер не собираются возвращать в море, его экипаж решили задействовать для пополнения потерь.

Другой проблемой России является общее состояние флота, особенно крупных военный кораблей. Построить новый авианосец, вместо "Адмирала Кузнецова", РФ не может. К этому не готова промышленность страны-агрессора.

Что известно о Forbes? Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия. Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно.

Состояние Черноморского флота РФ

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России Украина начала работать над уничтожением вражеского флота. Только за последние места ВСУ удалось поразить важные объекты врага. Например, украинские силы нанесли удары по подводной лодке "Ростов-на-Дону" и существенно повредили 4 пусковые установки ЗРК "Триумф".

Накануне у России возникли проблемы с паромом "Славянин", по которому украинские военные нанесли удар. Он был важным элементом для российской логистики.

В середине лета 2024 года Черноморский флот России был вынужден перебазировать почти все свои боеспособные корабли из оккупированного Крыма в другие места из-за ударов украинских ракет и морских беспилотников по базе в Севастополе. Она является логистическим центром для ремонта, технического обслуживания, обучения и хранения боеприпасов.

Дрон Magura / Инфографика: Главред

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