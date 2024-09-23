В пыль стерли 58 зданий и железную дорогу: новые снимки арсенала РФ после атаки

На складе в Октябрьском фиксируются "значительные повреждения северной части депо", свидетельствуют спутниковые снимки.

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Спутник показал, что в Тверской области уничтожено 58 зданий арсенала, железная дорога и поезд / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, x.com/MT_Anderson

В результате атаки на российский 23-й арсенал вблизи поселка Октябрьское Тверской области было уничтожено или серьезно повреждено около 60 зданий арсенала. Также уничтожено несколько открытых площадок с боеприпасами, поезда с боеприпасами и повреждена железная дорога. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки, которыми поделился американский OSINT-исследователь с ником "MT_Anderson".

В сети появились снимки, на которых показаны последствия удара по второму крупному военному складу РФ в Тверской области, который Силы обороны Украины поразили в ночь на 21 сентября. Речь идет о 23-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ) в поселке Октябрьский.

Как отмечает исследователь, на спутниковых снимках зафиксированы серьезные повреждения северной части депо.

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"Более 58 складских зданий и несколько открытых площадок превратились в пепел или получили серьезные повреждения", - говорится в сообщении.

Кроме этого, значительный ущерб был нанесен железнодорожной инфраструктуре. Пострадали зоны загрузки и разгрузки.

"Похоже, во время удара там также были поезда с боеприпасами", - отметил OSINT-исследователь.

Удар по складу в Тверской области 21 сентября - главное

Напомним, в ночь на 21 сентября беспилотники атаковали военные склады в двух регионах РФ - Тверской области и Краснодарском крае.

В Тихорецком районе Краснодарского края произошли взрывы и масштабный пожар, который привел к детонации боеприпасов. В Тверской области под удар попал 23-й арсенал ГРАУ, там возник масштабный пожар.

За удар по складу ответственность на себя взяла Служба безопасности Украины.

Как сообщал Главред, в результате атаки дронов в Тверской области России был поражен секретный объект в поселке Октябрьское, где, по словам местных жителей, расположены ракетные шахты с ракетой "Сармат" ("Сатана"). Вероятно, там проходит тайная железная дорога, по которой перевозят российские и северокорейские ракеты.

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