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Каскадная детонация и землетрясение: разведка Британии об ударе по арсеналу в РФ

Алексей Тесля
21 сентября 2024, 15:16
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Мощные взрывы повлекли за собой цепную реакцию и огромную потерю снарядов.
Каскадная детонация и землетрясение: разведка Британии об ударе по арсеналу в РФ
Взрывы на военных складах в РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

В результате поражения ракетного арсенала в Торопце Тверской области последовали мощные взрывы и детонация, которая привела к небольшому землетрясению.

Это был один из самых больших военных складов в России, где хранилось более 30 тысяч тонн снарядов, сообщает Минобороны Британии в соцсети X.

Причиной поражения 107 арсенала ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ) было ненадлежащее хранение боеприпасов, отмечает британская разведка.

Уточняется, что арсенал в 2018 году был модернизирован после нескольких инцидентов с взрывами на военных складах РФ.

В Минобороны Британии объясняют, что ненадлежащее хранение боеприпасов повлекло за собой цепную реакцию каскадных детонаций в бункерной системе, что привело к огромным потерям снарядов.

"Взрыв в Торопце был зафиксирован силой 2,7 по шкале Рихтера, эквивалентно легкому землетрясению, пожары охватили территорию шириной 6 км", - уточняют британские военные аналитики.

Город Торопец - что о нем известно

Торопец— город в Тверской области России. Впервые упоминается в 1074 году и является одним из самых древних городов Тверской области. Входит в список Исторических поселений России.

В Торопце находится виинская часть 54169, и ее уже как минимум трижды атаковали дроны: 18 сентября, 29 июня и 5 мая 2024 года. Власти региона и Минобороны РФ об этом не сообщали.

В британской разведке добавили, что, несмотря на то, что эта потеря является частью более широкой сети поставок, она, скорее всего, нарушит наземные операции России, особенно в Курской области.

Screenshot
/ @DefenceHQ

Взрывы в Торопце - последние новости по теме

Ранее в Офисе президента отреагировали на взрывы арсенала "Искандеров" в Тверской области. Михаил Подоляк прозрачно намекнул, что Украине крайне необходимо разрешение бить ракетами вглубь России.

Напомним, в ночь на среду, 18 сентября, ряд БПЛА атаковали склад с боеприпасами россиян в городе Торопец Тверской области. На месте прилетов произошел масштабный пожар, началась детонация. Известно, что в результате детонации в городе наблюдалось землетрясение.

Как сообщалось ранее, СБУ взяла ответственность за атаку на склад. По опубликованным данным, на полигоне хранились как ракеты к С-300, так и артиллерийские снаряды, а также "Искандеры" и северокорейская баллистика. Всего - около 30 тысяч тонн различных боеприпасов.

Смотрите видео - взрывы в Тверской области операция ВСУ:

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