Каскадная детонация и землетрясение: разведка Британии об ударе по арсеналу в РФ

В результате поражения ракетного арсенала в Торопце Тверской области последовали мощные взрывы и детонация, которая привела к небольшому землетрясению.
Это был один из самых больших военных складов в России, где хранилось более 30 тысяч тонн снарядов, сообщает Минобороны Британии в соцсети X.
Причиной поражения 107 арсенала ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления минобороны РФ) было ненадлежащее хранение боеприпасов, отмечает британская разведка.
Уточняется, что арсенал в 2018 году был модернизирован после нескольких инцидентов с взрывами на военных складах РФ.
В Минобороны Британии объясняют, что ненадлежащее хранение боеприпасов повлекло за собой цепную реакцию каскадных детонаций в бункерной системе, что привело к огромным потерям снарядов.
"Взрыв в Торопце был зафиксирован силой 2,7 по шкале Рихтера, эквивалентно легкому землетрясению, пожары охватили территорию шириной 6 км", - уточняют британские военные аналитики.
Город Торопец - что о нем известно
Торопец— город в Тверской области России. Впервые упоминается в 1074 году и является одним из самых древних городов Тверской области. Входит в список Исторических поселений России.
В Торопце находится виинская часть 54169, и ее уже как минимум трижды атаковали дроны: 18 сентября, 29 июня и 5 мая 2024 года. Власти региона и Минобороны РФ об этом не сообщали.
В британской разведке добавили, что, несмотря на то, что эта потеря является частью более широкой сети поставок, она, скорее всего, нарушит наземные операции России, особенно в Курской области.
Взрывы в Торопце - последние новости по теме
Ранее в Офисе президента отреагировали на взрывы арсенала "Искандеров" в Тверской области. Михаил Подоляк прозрачно намекнул, что Украине крайне необходимо разрешение бить ракетами вглубь России.
Напомним, в ночь на среду, 18 сентября, ряд БПЛА атаковали склад с боеприпасами россиян в городе Торопец Тверской области. На месте прилетов произошел масштабный пожар, началась детонация. Известно, что в результате детонации в городе наблюдалось землетрясение.
Как сообщалось ранее, СБУ взяла ответственность за атаку на склад. По опубликованным данным, на полигоне хранились как ракеты к С-300, так и артиллерийские снаряды, а также "Искандеры" и северокорейская баллистика. Всего - около 30 тысяч тонн различных боеприпасов.
Смотрите видео - взрывы в Тверской области операция ВСУ:
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