'Мало!': у Зеленского отреагировали на взрывы арсенала 'Искандеров' в Тверской области

Подоляк прозрачно намекнул, что Украине крайне необходимо разрешение бить ракетами вглубь России.

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В Тверской области горит склад с боеприпасами россиян / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Взрывов на складах вооружения армии страны-агрессора России все еще "мало", заявил в эфире РБК-Украина советник руководителя ОП Михаил Подоляк. Так у Зеленского отреагировали на атаку БПЛА на склад с ракетами в Тверской области в ночь на 18 сентября.

"Я могу прокомментировать только одним словом: мало. Очень эффективно, очень эффектно, но мало", - ответил он.

В этом на сегодня проблема, добавил Подоляк.

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"Уничтожение как раз этой инфраструктуры, в том числе складской, это (означает, - Главред) оптимально влиять на ход событий на линии фронта и существенно - на социальные настроения в РФ. Они (россияне, - Главред) будут понимать, что война существенно увеличивает свое присутствие на территории РФ", - высказался Подоляк.

И тогда, по словам Подоляка, Украина и мир увидят настоящую Россию - "россияне будут в истерике давить на свою "элиту".

Но для этого нужны возможности наносить дальнобойные удары по России хотя бы на 300 км от госграницы.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Взрывы в Тверской области - главное

В ночь на среду, 18 сентября, ряд БПЛА атаковали склад с боеприпасами россиян в городе Торопец Тверской области. На месте прилетов произошел масштабный пожар, началась детонация. Известно, что в результате детонации в городе наблюдалось землетрясение.

По уточненным данным "военкоров", на складе, в частности, хранились около десятка дефицитных для российской армии "Кинжалов". Ракеты якобы подвезли в Тверскую область менее недели назад.

СБУ взяла ответственность за атаку на склад. По опубликованным данным, на полигоне хранились как ракеты к С-300, так и артиллерийские снаряды, а также "Искандеры" и северокорейская баллистика. Всего - около 30 тысяч тонн различных боеприпасов.

Искандер - основные характеристики / Инфографика: Главред

Когда Украина сможет бить по России дальнобойным оружием - мнение эксперта

Когда Запад видит, что Украине становится сложно вести войну. И в такие моменты он или увеличивает объёмы поставляемого оружия, или расширяет возможности Украины наносить удары по России, чтобы ВСУ не начали проигрывать, высказался в интервью Главреду военный аналитик Агиль Рустамзаде. Это разрешение, добавил он, – из той же серии.

Предоставление Украине разрешения наносить удары западным оружием дальностью 300-350 км по России позволит воздействовать на логистику российских войск, разрушать узлы железных и автомобильных дорог. Это на 20% ослабит возможности российской армии и в какой-то мере поможет Украине.

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