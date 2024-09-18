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Взрыв вызвал землетрясение: ВСУ нанесли исторический удар по арсеналу в Торопце - СМИ

Руслана Заклинская
18 сентября 2024, 16:40
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Атака беспилотниками по складу БК в Торопце имеет все шансы стать рекордной и войти в историю, утверждают аналитики Defence Express.
Взрыв вызвал землетрясение: ВСУ нанесли исторический удар по арсеналу в Торопце - СМИ
Атака БПЛА на склад боеприпасов в городе Торопец принесла "землетрясение хлопка" / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео

Украина успешно атаковала беспилотниками один из крупнейших складов боеприпасов России возле города Торопец в Тверской области. Это событие может войти в историю как одна из самых масштабных атак на вражеские арсеналы. Об этом заявили аналитики Defence Express.

Целью удара ВСУ был 107-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России. На этом объекте, по оценке аналитиков, враг мог хранить до 30 тысяч тонн боеприпасов различных типов, включая зенитные ракеты. Склад БК в Торопце один из крупнейших в "европейской" части России.

Как обычно, российские власти стремятся уменьшить значение инцидента, поэтому заявили, что "ничего не произошло" и зафиксировано лишь "падение обломков". Несмотря на заявления местных властей, масштабы разрушений очевидны: взрыв выбил окна в домах на расстоянии до 5 километров от склада.

видео дня

Удар по складу вызвал землетрясение

Удар был настолько мощным, что даже вызвал землетрясение. По данным ресурса Volcanodiscovery, сила толчков, зафиксированных к северу от Торопца, достигла 2,8 баллов по шкале Рихтера.

"Сам этот факт свидетельствует о масштабе потерь для врага от этой удачной атаки Сил обороны Украины значительно лучше, чем даже эффектные фото и видео взрывов на этом складе. Потому что такой "сейсмический" эффект мог возникнуть разве что от одновременного подрыва сразу нескольких тысяч тонн боеприпасов", - говорится в материале.

Аналитики сравнивают этот взрыв с детонацией маломощного ядерного боезаряда. Ведь 30 тысяч тонн боеприпасов, которые взорвали на российском арсенале, эквивалентны 30 килотоннам тротила, что является мерой мощности ядерных боезарядов.

Существуют предположения, что на этом складе могли храниться баллистические ракеты, такие как KN-23 или 9М723 для ОТРК "Искандер", однако аналитики пока не могут подтвердить эти данные.

Этот арсенал играл ключевую роль в обеспечении российских войск на Курском направлении, где сейчас идет операция Сил обороны Украины. Удачно проведенная атака значительно усложнит логистические возможности оккупантов и повлияет на их способность противодействовать действиям ВСУ.

"Заодно имеем определенный интересный исторический момент - видимо редко когда случался удачный момент с подрывом важного склада боеприпасов противника во время стратегически важной кампании, как это получилось со 107-м арсеналом Минобороны РФ в Торопце", - отметили в Defence Express.

Кроме того, маршрут поставки боеприпасов с этого склада частично проходил через территорию Беларуси, что делает событие еще более важным с логистической точки зрения.

Боеприпасы на складе в Торопце продолжают детонировать:

Взрыв вызвал землетрясение: ВСУ нанесли исторический удар по арсеналу в Торопце - СМИ
Видео, где взрывается российский арсенал / Фото: скришот видео

Что известно о Defense Express

Defense Express - украинская информационно-консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, вооружений и военно-промышленного комплекса Украины. Издает два печатных журнала и имеет веб-портал, пишет Википедия.

Компания признается экспертной в своей области многочисленными украинскими СМИ. Участвовала в реализации информационных проектов, в частности для ГУР МОУ.

Удар по складу РФ в Торопце - главное

Напомним, в ночь на 18 сентября в Торопце, что находится в Тверской области РФ, из-за атаки дронов вспыхнул пожар на складе боеприпасов. На вражеском складе началась детонация, поэтому местное население эвакуируют. Взрывы были настолько сильными, что их слышали в других областях России.

Арсенал в Торопке атаковали дроны Службы безопасности Украины. Там хранились ракеты "Искандер", "Точка-У" и другие боеприпасы.

Российские пропагандисты подтвердили существенные потери оккупантов после атаки украинских беспилотников на склад боеприпасов в Торопце. Склад атаковали не менее 8 дронов, хотя Минобороны РФ утверждает о сбитии "полсотни БПЛА". В то же время пропагандисты признались, что большинство дронов попали в арсенал, где хранились ракеты.

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