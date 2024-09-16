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РФ нарвется на мощнейшую ответку: топ-генерал из США об угрозе ядерного удара РФ

Алексей Тесля
16 сентября 2024, 02:05
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В начале войны было опасение относительно возможности использования Россией ядерного оружия, говорит Дэвид Петреус.
РФ нарвется на мощнейшую ответку: топ-генерал из США об угрозе ядерного удара РФ
/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels, скріншот: відео

Экс-глава Центрального командования Вооруженных сил США, генерал Дэвид Петреус прокомментировал вероятность применения страной агрессором РФ ядерного оружия.

В ходе 20-й ежегодной встрече YES в Киеве, он скептически оценил вероятность российского ядерного удара.

Американский генерал высказал мнение, что сегодня отсутствуют основания говорить о вероятности использования Россией даже тактического ядерного оружия, не говоря уже о стратегическом.

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По его словам, в начале войны было обоснованное опасение относительно возможности использования Россией ядерного оружия, что привело к предупреждению, что в таком случае будет уничтожен Черноморский флот.

"Однако впоследствии мы увидели предел поддержки России со стороны Китая. Впоследствии Си (председатель КНР Си Цзиньпин) публично призвал РФ воздержаться от этого шага. А затем такое заявление сделал и (премьер-министр Индии Нарендра) Моди", – добавил Петреус.

Ядерный шантаж Кремля

29 февраля 2024 года президент страны-агрессора РФ Владимир Путин во время обращения к российскому Федеральному собранию продолжил пугать мир ядерным оружием, утверждая, что их ядерные силы в полной готовности. Путин также объявил о разработке новых вооружений, таких как крылатые ракеты "Буревестник" и система "Посейдон".

Также Путин угрожал странам Запада ракетным ударом в ответ на их план размещения войск в Украине. Он подчеркнул, что Россия также имеет оружие, которое может поражать цели на территории Запада, включая ядерное. Эта угроза стала ответом на заявление президента Франции о возможном размещении западных войск в Украине.

В свою очередь лидер Франции Эммануэль Макрон ответил на ядерные угрозы Путина, заявив, что "неуместно угрожать" французам, когда у них есть ядерное оружие.

Тем временем заместитель генсека НАТО Мирча Джоане считает, что ядерные угрозы российского диктатора Путина базируются на психологическом запугивании, а не на конкретных планах.

Ядерный шантаж Кремля - последние новости по теме

Ранее в ОП прокомментировали риск использования РФ ядерного оружия. Такими заявлениями партнеры пытаются оправдать медленное принятие решений, необходимых для быстрого и справедливого финала войны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Путин может применить ядерное оружие. Один из возможных вариантов – удары агрессора России по британским военным объектам вблизи своей территории, считаю журналисты информагентства Reuters.

Как сообщалось ранее, Николай Маломуж раскрыл, почему РФ снова угрожает ядерным ударом. Он сообщил, что Путин испуган из-за того, что ВСУ зашли на территорию Российской Федерации и операция в Курской области может продолжаться и расширяться.

Ядерное оружие, страны с ядерным оружием инфографика
/ Инфографика: Главред

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