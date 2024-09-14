Путин может применить ядерное оружие в России: в Reuters раскрыли планы Кремля

Один из возможных вариантов – удары агрессора России по британским военным объектам вблизи своей территории, считаю журналисты информагентства Reuters.

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Ядерное оружие Россия может применить в рамках учений, чтобы напугать Запад - аналитик / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Россия может применить ядерное оружие на своей территории в рамках учебных испытаний в том случае, если Запад снимет запрет для Украины на удары оружием дальнего радиуса действия. Кроме того, российские оккупанты могут нанести удары по британским военным объектам вблизи РФ.

Как сообщает Reuters, такие варианты дальнейшего развития событий назвали журналистам аналитики.

В то время как США и Британия решают, разрешить ли Украине применить по России дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow, Путин обещает "соответствующий" ответ. Глава Кремля не уточнил, о чем идет речь, но в июне он уже грозился предоставить оружие врагам западного мира и разместить ракеты, которые будут доставать до США и их союзников.

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"Ядерное послание от Путина"

Путин может испытать ядерное оружие, чтобы попытаться запугать Запад, предположил эксперт по вооружениям в Институте исследований мира и политики безопасности в Гамбурге Ульрих Кюн.

"Это будет драматическая эскалация конфликта…Потому что вопрос в том, какие угрозы тогда оставил г-н Путин, если Запад все еще будет продолжать действовать, помимо фактического применения ядерного оружия?" – сказал Кюн.

Аналитик акцентировал внимание на том, что Россия с 1990 года не проводила ядерных испытаний, и такое решение может быть принято в ответ на поддержку Украины со стороны НАТО. Чтобы Путин не чувствовал, что его считают слабым на Западе.

"Ядерные испытания были бы чем-то новым. Я бы не исключал этого, и это было бы связано с разрушением Россией ряда соглашений о международной безопасности, которые она подписывала на протяжении десятилетий в течение последних нескольких лет", - говорит Кюн.

"Ядерный сигнал маловероятен"

Россия могла бы провести ядерное испытание, но такой сценарий маловероятен, полагает специалист по безопасности Инсбрукского университета в Австрии Герхард Манготт.

"Россияне могли бы провести ядерное испытание. Они сделали все необходимые приготовления. Они могли бы взорвать тактическое ядерное оружие где-нибудь на востоке страны, просто чтобы продемонстрировать, что (они) имеют в виду именно это, когда говорят, что мы в конечном итоге прибегнем к ядерному оружию", - указал Манготт.

"НАТО станет стороной боевых действий"

Североатлантический альянс, мол, станет стороной боевых действий, если позволит Украине нанести дальнобойные удары по России, ранее сказал постпред РФ в ООН Василий Небензя.

Кратко о ядерном оружии / Инфографика: Главред

"(НАТО, - ред.) станет непосредственной стороной боевых действий против ядерной державы, если позволит Украине использовать оружие большей дальности против России… Не стоит об этом забывать и думать о последствиях", - говорил "дипломат".

В материале также подчеркивается, что Россия – крупнейшая в мире ядерная держава – пересматривает свою ядерную доктрину в вопросе применения подобного оружия. На Путина оказывают давления влиятельные ястребы для нанесения ограниченного ядерного удара по стране НАТО.

Дальнобойные удары Украины по России западным оружием – главные новости:

Украина работает над тем, чтобы Запад снял запрет на удары иностранным оружием вглубь территории России. Ранее в Киеве с визитом были госсекретарь США Блинкен и глава британского МИД Лэмми. Предполагалось, что будет принято решение о снятии ограничений, но на тот момент этого не произошло.

Глава Кремля Владимир Путин в ответ "пригрозил" западному миру, мол, ответными мерами.

"Прямое участие Запада в конфликте меняет его суть, РФ будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз", - уточнил свою позицию Путин.

США и Британия уже разрешили Украине бить своим оружием вглубь РФ, считают журналисты британского The Guardian. Однако Вашингтон и Лондон предпочитают официально об этом не говорить.

Что такое ядерное оружие? Ядерное оружие – оружие массового поражения, состоящее из впечатляющих компонентов ударного, температурного и облучающего действий. На расстоянии около километра от центра взрыва происходят сплошные разрушения и уничтожается все живое вне укрытий. Такое действие обусловлено тем, что мощность ядерного взрыва намного больше, чем любого боеприпаса, созданного на основе химической взрывчатки, пишет Википедия.

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