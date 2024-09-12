Дальнобойные удары ВСУ по России: появилась первая реакция Путина

Диктатор страны-агрессора Владимир Путин в четверг вечером, 12 сентября, впервые отреагировал на слухи о якобы скором получении ВСУ наносить дальнобойные удары вглубь России западными ракетами.
Путин, в частности, заявил, что страны НАТО якобы будут "прямо" участвовать в запуске такого типа ракет вглубь России, традиционно пригрозив Альянсу "ответными мерами".
"Прямое участие Запада в конфликте (так РФ называет развязанную против Украины войну, — Главред) меняет его суть, РФ будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз", — сказал нелегитимный глава Кремля.видео дня
Дальнобойные удары ВСУ по России - главное
Уже завтра, 13 сентября, американский президент Джо Байден обсудит с британским премьером Киром Стармером в Вашингтоне вопрос применения ВСУ дальнобойных ракет по России.
Вероятно, речь идет именно о британских крылатых ракетах, так как Белый дом до этого времени всячески "педалировал" получение Украиной подобного разрешения из-за страха эскалации.
В случае предоставления такого разрешения под ударом окажутся не только военные аэродромы россиян, но и склады, заводы, работающие на ВПК страны-агрессора.
Ранее СМИ писали, что США приблизились к решению предоставить Украине ракеты большой дальности для F-16 — ракеты JASSM дальностью до 400 км. Они, по мнению Кочеткова, могут появиться в Украине не раньше 2025 года, даже если решение об их передачи примут уже завтра.
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