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Байден обсудит с Британией возможные удары ВСУ в глубь России: Блинкен назвал дату

Яна Ставская
11 сентября 2024, 20:34
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Блинкен также объявил о новом пакете невоенной помощи Украине на 717 млн долларов.
Байден обсудит с Британией возможные удары ВСУ в глубь России: Блинкен назвал дату
Блинкен в Киеве сделал важное заявление / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, ОП

Американский президент Джо Байден уже в эту пятницу, 13 сентября, обсудит с британским премьером Киром Стармером вопрос предоставления разрешения Украине бить вглубь России. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил во время пресс-конференции в Киеве в среду, 11 сентября, в рамках четвертого саммита Крымской платформы 2024.

Американский высокопоставленный чиновник отметил, что "потребности Украины меняются, потому что меняется ситуация". Эскалация же, подчеркнул госсекретарь, теперь "не решающая".

"Наши руководители (речь идет о президенте США Джо Байдене и британском премьере Кире Сталмере, - Главред) встретятся в пятницу (13 сентября, - Главред) в ООН", - ответил глава Госдепа.

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К слову, накануне СМИ писали, что Байден близок к предоставлению Украине разрешения наносить глубокие удары по России ракетами ATACMS. При этом ходили слухи, что о решении США объявит во время визита в Киев Энтони Блинкен.

Помимо этого, Блинкен объявил о новом пакете невоенной помощи Украине на 717 млн долларов.

Как объясняет пресс-служба Госдепартамента США, эти более 700 млн долларов пойдут на украинскую энергетику, гуманитарную помощь и разминирование.

На восстановление украинской энергетики после российских ракетных ударов США дают 325 млн долларов — в дополнение к 500 млн, уже обещанным на Саммите мира в начале лета.

На гуманитарную помощь, согласно пресс-релизу Госдепартамента, пойдут почти 290 млн долларов.

Удары по России - что говорили в США и в Украине

Украина уже долгое время требовала от США разрешить ей наносить более глубокие удары по военным целям оккупантов в России. Но до недавнего времени администрация Байдена на этот счет высказывалась категорически.

В интервью NBC News президент Владимир Зеленский отметил, что Америка должна дать "зеленый свет" хотя бы на применение имеющихся дальнобойных ракет по России.

Главной целью таких глубоких ударов станут военные аэродромы, которые россияне используют для обстрелов Украины. Однако, по мнению майора ВСУ Алексея Гетьмана, под ударом окажутся и военно-промышленные заводы.

"Конечно, по всем объектам мы ударить не сможем, но мы сможем усложнить производство тех же ракет и боеприпасов", — отметил Гетьман.

В то же время эксперт Александр Кочетков в блоге Главреда замечал, что дальности ATACMS для таких целей просто не хватит.

Ранее СМИ писали, что США приблизились к решению предоставить Украине ракеты большой дальности для F-16 — ракеты JASSM дальностью до 400 км. Они, по мнению Кочеткова, могут появиться в Украине не раньше 2025 года, даже если решение об их передачи примут уже завтра.

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