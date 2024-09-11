Россия после "подарков" из Ирана получила партию ракет от еще одной страны

Это уже вторая по счету партия данных ракет от КНДР, произведенных в обход санкций.

https://glavred.info/ukraine/rossiya-posle-podarkov-ot-irana-poluchila-partiyu-raket-ot-eshche-odnoy-strany-10596245.html Ссылка скопирована

Россия пополняет запасы баллистических ракет / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, NYT

КНДР поставила России баллистические ракеты малой дальности Hwasong-11. Поставки подтверждает The New York Times.

Отмечается, что санкции должны были предотвратить разработку подобного оружия Пхеньяном, но этого не случилось.

РФ уже применяла эти ракеты по Киеву 18 августа. Обломки после совершенной атаки были идентифицированы аналитиками Conflict Armament Research.

видео дня

Hwasong-1 визуально похожа и "Искандер". Это уже вторая по счету партия данных ракет от КНДР, произведенных в обход санкций, утверждают специалисты.

В статье также говорится, что Hwasong-1 якобы запускается из грузовиков — их труднее перехватить из-за лавирования перед "входом" на цель. Справиться с данным видом оружия может разве что ЗРК Patriot.

Взрывы в Украине - Россия готовится к новому удару

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Россия может осуществить массированный обстрел Украины "в ближайшие недели".

Ситуацию осложняет и тот факт, что россияне уже могли получить иранские баллистические ракеты и могут применить их в паре со своими крылатыми ракетами, истощая украинскую ПВО.

К слову, ночью 10 сентября Россия осуществила массированную дронную атаку на Киев. Воздушную тревогу объявили около 04:00 - и продолжалась она почти два часа. Все это время вражеские дроны заходили в сторону столицы с разных направлений. Но силами и средствами ПВО все БПЛА были уничтожены.

Россия снарядила ракетами самолеты стратегической авиации Ту-95С, которые участвуют в массированных обстрелах Украины. Это произошло после временной паузы, зафиксированной аналитиками 5 сентября.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред