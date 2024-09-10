УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Иранские ракеты полетят в Украину в течение нескольких недель: сколько их у РФ

Ангелина Подвысоцкая
10 сентября 2024, 17:43
250
Отмечается, что Иран мог передать России 200 баллистических ракет небольшой дальности.
Иран, Блинкен, Фатх-360
РФ в течение нескольких недель может ударить по Украине иранскими ракетами / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Википедия, УНИАН

Иран передал России первые баллистические ракеты. Оккупанты могут использовать их для ударов по Украине уже в течение нескольких недель. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Лондоне 10 сентября.

При этом он добавил, что предоставление иранских баллистических ракет "будет означать драматическую эскалацию".

"Россия получила партию баллистических ракет из Ирана и вероятно, использует их в течение нескольких недель в Украине против украинцев ... Такое развитие событий и рост сотрудничества между Россией и Ираном угрожает европейской безопасности и демонстрирует, что дестабилизирующее влияние Ирана распространяется далеко за пределы Ближнего Востока", - добавил он.

видео дня

По данным Блинкена, десятки российских оккупантов уже прошли подготовку в Иране по применению баллистических ракет малой дальности Fath-360, которые способны поражать цели на расстоянии 120 километров.

США уже в ближайшее время планируют объявить санкции против Тегерана, в частности в отношении национального перевозчика Iran Air.

"Это развитие событий и растущее сотрудничество между Россией и Ираном угрожают европейской безопасности и демонстрируют, как дестабилизирующее влияние Ирана выходит далеко за пределы Ближнего Востока", - сказал Блинкен.

Сколько иранских ракет получила РФ

По данным главного редактора Defense Express Олега Каткова, Россия получила от Ирана более 200 ракет. Об этом сообщает Эспрессо. При этом отмечается, что это не ракеты дальностью более 300 километров.

"Это могут быть ракеты Arman и Ababil, которые могут поражать цели на расстоянии 80 км и похожа по своим возможностям на ракету до Himars. Главное по своим задачам, которые она может выполнять на поле боя. В ракете Ababil, кстати, система наведения может быть лучше, чем у ракет GMLRS к Himars. Поскольку, там есть версия ракеты с полуактивным лазерным наведением. То есть, фактически ракета непосредственно летит на подсвеченную цель", - пояснил Катков.

Также отмечается, что эти ракеты могут поражать и движущуюся цель. С такой системой самонаведения они являются очень опасными.

Иранские баллистические ракеты, Ракеты Иран Инфографика
Что известно об иранских баллистических ракетах / Инфографика: Главред

Fateh-110/Zolfaghar. Что известно об иранских ракетах?

Fateh-110 - иранская мобильная одноступенчатая твердотопливная ракета класса "земля - земля". Ракета разработана Ираном на основе неуправляемой ракеты "Зильзаль-2" - путем добавления системы наведения.

В 2010 году Иран провел испытания Fateh-110 третьего поколения. Министр обороны Ирана Ахмад Вахиди заявил, что точность, дальность, время готовности к пуску и возможности долгосрочного хранения ракеты увеличены. После этого иранское телевидение предоставило кадры испытания и удара. Дальность полета ракеты заявлена как 300 км. Особенностью этого поколения стало усовершенствованные точности ударов наведения ракеты на цель.

Zolfaghar - это иранская тактическая баллистическая ракета, которая, как считается, принадлежит семейству Fateh-110 и является первой баллистической ракетой любого типа. Заявленная дальность полета ракеты составляет 700 км, говорится в статье Википедии.

Поставка Ираном ракет России - что известно

Недавно стало известно о том, что Иран передал России партию баллистических ракет. Отмечается, что сейчас оккупанты получили ракеты малого радиуса действия . В то же время Иран может передать более дальнобойные ракеты в случае успешного применения.

Следует отметить, что Украина не сомневается в том, что Россия будет терроризировать иранскими баллистическими ракетами именно мирное население.

Читайте подробнее об этом и другом в материале Главреда: Как ракеты Ирана изменят обстрелы Украины и какие города окажутся под ударом

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине Иран баллистические ракеты вторжение России Энтони Блинкен
Реклама

Главное за день

"Света может не быть вообще": назван плохой сценарий для крупного украинского города

"Света может не быть вообще": назван плохой сценарий для крупного украинского города

19:17 Украина
США готовятся объявить о разрешении ВСУ бить ATACMS по России: что известно

США готовятся объявить о разрешении ВСУ бить ATACMS по России: что известно

18:50 Украина
Ракеты будут лететь в сторону Польши: Адамский выдал заявление о сбивании целей РФ в Украине

Ракеты будут лететь в сторону Польши: Адамский выдал заявление о сбивании целей РФ в Украине

18:30 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Разошлись наши пути : alyona alyona высказалась о конфликте с Jerry Heil 21095

"Разошлись наши пути": alyona alyona высказалась о конфликте с Jerry Heil

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась жесткая магнитная буря 18971

Влупил почти 7-балльный шторм: в Украине началась жесткая магнитная буря

Историческое решение Союза: почему в СССР продавали молоко в треугольных пакетах 14180

Историческое решение Союза: почему в СССР продавали молоко в треугольных пакетах

Влупит +10: какие области атакуют дожди с грозами 13838

Влупит +10: какие области атакуют дожди с грозами

Последние новости

19:31

"Коломойский не имел счетов в Реал Банке": адвокат Коломойского ответил на новые обвинения БЭБ

19:17

"Света может не быть вообще": назван плохой сценарий для крупного украинского города

19:10

Начался геополитический разворот США в отношениях с Европой?мнение

18:50

США готовятся объявить о разрешении ВСУ бить ATACMS по России: что известно

18:37

РФ украла идею украинского "Корсара" и создает "легкую" ракету для своего ПТРК - СМИ

Россию ждут новые неприятные сюрпризы от Украины, будет кое-что интересное – майор ВСУ ГетьманРоссию ждут новые неприятные сюрпризы от Украины, будет кое-что интересное – майор ВСУ Гетьман
18:30

Ракеты будут лететь в сторону Польши: Адамский выдал заявление о сбивании целей РФ в Украине

18:23

Быстро и без усилий: как устранить засор в кухонной раковине

18:11

Угрозы зашли далеко: между Венгрией и Евросоюзом возник серьезный конфликт

17:50

Скандальная бывшая Налчаджиоглу отреагировала на его примирение со второй женой

Реклама
17:43

Иранские ракеты полетят в Украину в течение нескольких недель: сколько их у РФ

17:36

РФ хочет снизить потери среди "мобиков": майор оценил качество новых мобилизованныхВидео

17:32

РФ уничтожила все ТЭЦ, что обслуживали Харьков: какое решение предлагает Шмыгаль

17:29

Загрязнение реки Десна: Киев может остаться без основного источника питьевой воды

17:16

Проще, чем может показаться: как правильно и быстро чистить жалюзи

16:56

Будет сокрушительный результат: эксперт раскрыл, как разрешение США повлияет на войнуВидео

16:50

Беременная женщина узнала страшную тайну своего парня: на какой шаг он пошел

16:40

В Украине вырастут пенсии: в правительстве назвали дату повышения выплат

16:30

РФ готовит новое наступление на Харьковщине: свежие войска уже перебросили - 3 ОШБр

16:30

Порошенко не пустил западное оружие в Украину, потому что это было невыгодно Путину - эксперт

16:27

Иран передал России ракеты до 120 км - США готовят "шаги": о чем говорил Блинкен

Реклама
16:14

Почему в США не едят гречку, а в Украине обожают

16:13

Как избавиться от конденсата на пластиковых окнах: простые народные средстваВидео

16:09

США решились: Байден хочет обсудить со Стармером разрешение для ВСУ на удары по РФ

15:59

В семье начнется "белая полоса": что нужно сделать 11 сентября - приметы

15:40

Женщина отправила своего кота на кремацию, а через четыре дня он вернулся домой

15:38

Нарастить воинственность: в ОП прокомментировали дроны над НАТО и Беларусью

15:35

Исчезает мгновенно: как быстро избавиться от запаха краски - эффективный способВидео

15:16

Церковный праздник 11 сентября: что запрещено делать в день преподобной Феодоры

15:12

Зажгла: Бейонсе устроила бесплатное шоу на свадьбе своего помощникаВидео

15:10

Водителям на заметку: что означает дорожный знак с авто и точками на белом фоне

15:02

Окончательно распрощалась с Меладзе: Вера Брежнева намекнула на новый роман

15:01

Альтернатива российской компании: через Украину запустили транзит венгерской нефти

14:39

Защита подстанций от ракет и дронов: Шмыгаль рассказал об эксперименте Украины

14:34

Выросло в разы с начала года: Шмыгаль назвал успехи Украины в производстве оружия

14:32

Кратковременная жара +30 градусов возвращается: в Украине прогнозируют бабье лето

14:30

Три уровня защиты подстанций, налоги и блэкаут зимой: главное с пресс-конференции Шмыгаля

14:27

Дорогу забудут: что положить в погреб от мышей

14:23

Почему стоит хранить пищевую пленку в морозилке: неожиданная хитрость

14:16

Умер "Дарт Вейдер" и "Муфаса" - актер Джеймс Эрл Джонс

14:09

Как заготовить базилик на зиму: ТОП-3 проверенные и уникальные способы

Реклама
14:01

Ситуация резко изменилась: россияне активизировались на новом направлении - ВСУ

14:01

Отдадут и Курчатов: Гетман предположил, куда ВСУ "пропустят" в Курской области

13:50

"В активном поиске": московская дочь Ольги Сумской ошарашила поклонников - детали

13:28

Криминальный авторитет избил военного: в Черкасской области разгорелся скандал

13:27

Без единой капли химии: как отмыть решетку от вытяжки - эффективный способВидео

13:17

Сильно сдал: в сети появилось свежее фото Брюса Уиллиса

12:57

Угроза окружения: ВСУ начали отступление на одном из направлений фронта - Defense Express

12:50

Расширение цифровых документов в Дії: в Минцифры рассказали о новых услугах

12:42

Срезать кости ног: невестку Королевой ждет серьезная операция

12:28

"Не можем заставить РФ": в ООН официально признали беспомощность относительно войны в Украине

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять