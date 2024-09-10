Иранские ракеты полетят в Украину в течение нескольких недель: сколько их у РФ

Отмечается, что Иран мог передать России 200 баллистических ракет небольшой дальности.

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РФ в течение нескольких недель может ударить по Украине иранскими ракетами / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Википедия, УНИАН

Иран передал России первые баллистические ракеты. Оккупанты могут использовать их для ударов по Украине уже в течение нескольких недель. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Лондоне 10 сентября.

При этом он добавил, что предоставление иранских баллистических ракет "будет означать драматическую эскалацию".

"Россия получила партию баллистических ракет из Ирана и вероятно, использует их в течение нескольких недель в Украине против украинцев ... Такое развитие событий и рост сотрудничества между Россией и Ираном угрожает европейской безопасности и демонстрирует, что дестабилизирующее влияние Ирана распространяется далеко за пределы Ближнего Востока", - добавил он. видео дня

По данным Блинкена, десятки российских оккупантов уже прошли подготовку в Иране по применению баллистических ракет малой дальности Fath-360, которые способны поражать цели на расстоянии 120 километров.

США уже в ближайшее время планируют объявить санкции против Тегерана, в частности в отношении национального перевозчика Iran Air.

"Это развитие событий и растущее сотрудничество между Россией и Ираном угрожают европейской безопасности и демонстрируют, как дестабилизирующее влияние Ирана выходит далеко за пределы Ближнего Востока", - сказал Блинкен.

Сколько иранских ракет получила РФ

По данным главного редактора Defense Express Олега Каткова, Россия получила от Ирана более 200 ракет. Об этом сообщает Эспрессо. При этом отмечается, что это не ракеты дальностью более 300 километров.

"Это могут быть ракеты Arman и Ababil, которые могут поражать цели на расстоянии 80 км и похожа по своим возможностям на ракету до Himars. Главное по своим задачам, которые она может выполнять на поле боя. В ракете Ababil, кстати, система наведения может быть лучше, чем у ракет GMLRS к Himars. Поскольку, там есть версия ракеты с полуактивным лазерным наведением. То есть, фактически ракета непосредственно летит на подсвеченную цель", - пояснил Катков.

Также отмечается, что эти ракеты могут поражать и движущуюся цель. С такой системой самонаведения они являются очень опасными.

Что известно об иранских баллистических ракетах / Инфографика: Главред

Fateh-110/Zolfaghar. Что известно об иранских ракетах? Fateh-110 - иранская мобильная одноступенчатая твердотопливная ракета класса "земля - земля". Ракета разработана Ираном на основе неуправляемой ракеты "Зильзаль-2" - путем добавления системы наведения. В 2010 году Иран провел испытания Fateh-110 третьего поколения. Министр обороны Ирана Ахмад Вахиди заявил, что точность, дальность, время готовности к пуску и возможности долгосрочного хранения ракеты увеличены. После этого иранское телевидение предоставило кадры испытания и удара. Дальность полета ракеты заявлена как 300 км. Особенностью этого поколения стало усовершенствованные точности ударов наведения ракеты на цель. Zolfaghar - это иранская тактическая баллистическая ракета, которая, как считается, принадлежит семейству Fateh-110 и является первой баллистической ракетой любого типа. Заявленная дальность полета ракеты составляет 700 км, говорится в статье Википедии.

Поставка Ираном ракет России - что известно

Недавно стало известно о том, что Иран передал России партию баллистических ракет. Отмечается, что сейчас оккупанты получили ракеты малого радиуса действия . В то же время Иран может передать более дальнобойные ракеты в случае успешного применения.

Следует отметить, что Украина не сомневается в том, что Россия будет терроризировать иранскими баллистическими ракетами именно мирное население.

Читайте подробнее об этом и другом в материале Главреда: Как ракеты Ирана изменят обстрелы Украины и какие города окажутся под ударом

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