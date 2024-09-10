США решились: Байден хочет обсудить со Стармером разрешение для ВСУ на удары по РФ

Впервые за долгое время, с тех пор как Украина просит у Запада разрешение на удары по России, в США решились об этом поговорить.

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Возможность предоставления разрешения обсудят уже на этой неделе / Коллаж: Главред, фото: The White House, Keir Starmer, командование ВС ВСУ

Украина несколько месяцев ведет интенсивный диалог с ключевыми западными партнерами относительно получения разрешения на удары дальнобойным вооружением по стратегическим объектам вглубь страны-агрессора России.

В США, похоже, наконец готовы обсуждать такую возможность. Во время брифинга, который транслировало The Guardian, министра иностранных дел Великобритании Дэвида Ламми стало известно, что американский президент Джо Байден планирует разговор на тему разрешения для Украины с премьером Великобритании Киром Стармером.

Речь пойдет именно об ударах дальнобойным вооружением, имеющим больший радиус действия. Ламми отметил, что инициативу относительно такой возможности для украинских военных проявил именно Байден.

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Скорее всего, вопрос разрешения на удары дальнобойным вооружением по России обсудят во время второго визита премьер-министра Стармера в Белый дом уже на этой неделе.

Что такое The Guardian? The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Получение разрешения от США на удары по России

Напомним, Штаты все еще не решаются принять решение относительно разрешения на удары американским вооружением по территории России. Эксперт Олег Жданов заявил, что пока трудно сказать, когда наступит этот переломный момент.

Накануне стало известно, что Украина ищет пути, как наносить удары по стратегическим объектам страны-агрессора России. Важную роль в этом играет дальность удара. Западные партнеры уже передали ВСУ первые истребители F-16 и вместе с малозаметными ракетами AGM-158 или JASSM Украина сможет наносить удары на расстояние большее, чем ракетами ATACMS. Однако требуется разрешение США.

Ранее бывший конгрессмен-республиканец США Адам Кинзингер заявлял, что сейчас у Штатов есть достаточно политической воли для принятия этого решения, причем как и у демократов, так и у республиканцев, за некоторыми исключениями.

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