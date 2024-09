США решились: Байден хочет обсудить со Стармером разрешение для ВСУ на удары по РФ

Украина несколько месяцев ведет интенсивный диалог с ключевыми западными партнерами относительно получения разрешения на удары дальнобойным вооружением по стратегическим объектам вглубь страны-агрессора России.

В США, похоже, наконец готовы обсуждать такую возможность. Во время брифинга, который транслировало The Guardian, министра иностранных дел Великобритании Дэвида Ламми стало известно, что американский президент Джо Байден планирует разговор на тему разрешения для Украины с премьером Великобритании Киром Стармером.

Речь пойдет именно об ударах дальнобойным вооружением, имеющим больший радиус действия. Ламми отметил, что инициативу относительно такой возможности для украинских военных проявил именно Байден.

Скорее всего, вопрос разрешения на удары дальнобойным вооружением по России обсудят во время второго визита премьер-министра Стармера в Белый дом уже на этой неделе.

Что такое The Guardian?

The Guardian - ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основанная в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.