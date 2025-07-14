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Курс доллара и евро рванул вверх: сколько будет стоить валюта уже 15 июля

Мария Николишин
14 июля 2025, 16:30
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Гривна ослабла по сравнению с предыдущим показателем.
Курс доллара и евро рванул вверх: сколько будет стоить валюта уже 15 июля
Курс валют на 15 июля / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой курс валют будет во вторник
  • На сколько ослабла гривна

Национальный банк Украины установил на вторник, 15 июля, новый официальный курс валют. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Так, курс доллара к гривне установлен на уровне 41,84 гривни за доллар. Украинская валюта ослабилась на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

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Что интересно, по отношению к евро гривна также ослабила позиции. Курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,90 гривен за один евро. Украинская национальная валюта потеряла 6 копеек.

Стоит добавить, что на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,84/41,87 грн/долл., а евро - 48,92/48,94 грн/евро.

Курс доллара и евро рванул вверх: сколько будет стоить валюта уже 15 июля
Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что с 14 по 20 июля доллар находиться в ожидаемых пределах, тогда как европейская валюта может удивить украинцев "новыми курсовыми рекордами".

Консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус сказал, что в ближайшее время евро может подорожать до 5 гривен.

В то же время, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева рассказала, что в Украине ожидается существенный рост курса доллара. Согласно прогнозам, в июле он может составить 41,6-42,2 грн.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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