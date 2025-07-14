Курс доллара и евро рванул вверх: сколько будет стоить валюта уже 15 июля

Гривна ослабла по сравнению с предыдущим показателем.

https://glavred.info/economics/kurs-dollara-i-evro-rvanul-vverh-skolko-budet-stoit-valyuta-uzhe-15-iyulya-10681262.html Ссылка скопирована

Курс валют на 15 июля / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой курс валют будет во вторник

На сколько ослабла гривна

Национальный банк Украины установил на вторник, 15 июля, новый официальный курс валют. Об этом известно из данных на сайте регулятора.

Так, курс доллара к гривне установлен на уровне 41,84 гривни за доллар. Украинская валюта ослабилась на 6 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

видео дня

Что интересно, по отношению к евро гривна также ослабила позиции. Курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 48,90 гривен за один евро. Украинская национальная валюта потеряла 6 копеек.

Стоит добавить, что на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,84/41,87 грн/долл., а евро - 48,92/48,94 грн/евро.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что с 14 по 20 июля доллар находиться в ожидаемых пределах, тогда как европейская валюта может удивить украинцев "новыми курсовыми рекордами".

Консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус сказал, что в ближайшее время евро может подорожать до 5 гривен.

В то же время, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева рассказала, что в Украине ожидается существенный рост курса доллара. Согласно прогнозам, в июле он может составить 41,6-42,2 грн.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред