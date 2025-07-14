Разница колоссальная: украинец сравнил цены на продукты в Украине и Австралии

Что важно, средняя зарплата в Украине в 10 раз меньше, чем в Австралии.

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Сравнение цен в Украине и Австралии / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Мужчина сравнил цены в Австралии и Украине

Он выбирал базовые продукты средней ценовой категории

Украинец сравнил цены на продукты в Австралии и Украине. В этом ему помогла подписчица, которая находится в Австралии. Об этом мужчина рассказал в видео для Тик Ток.

Известно, что для сравнения они брали продукты в украинском Novus и в австралийском Woolworths.

видео дня

В видео отмечается, что для сравнения продукты выбирали средней ценовой категории, которые каждый покупает регулярно.

Цены на базовые продукты в Украине и Австралии:

Хлеб. В Австралии он стоит 165 гривен, а в Украине - 36 гривен.

В Австралии он стоит 165 гривен, а в Украине - 36 гривен. Килограмм яблок. 122 гривни в Австралии и 90 гривен в Украине.

122 гривни в Австралии и 90 гривен в Украине. Килограмм картофеля. 75 гривен в Австралии и 60 гривен в Украине.

75 гривен в Австралии и 60 гривен в Украине. Килограмм куриных голеней. В Австралии 102 гривни, в Украине - 140 гривен.

В Австралии 102 гривни, в Украине - 140 гривен. Яйца. В Австралии 22 гривни за штуку, Украине - 8 гривен за штуку.

В Австралии 22 гривни за штуку, Украине - 8 гривен за штуку. Молоко. В Австралии - 42 гривни, в Украине - 69 гривен.

В Австралии - 42 гривни, в Украине - 69 гривен. Сыр чеддер (500 грамм). 199 гривен в Австралии и 320 гривен в Украине.

199 гривен в Австралии и 320 гривен в Украине. Подсолнечное масло. 103 гривни в Австралии и 82 гривни в Украине.

103 гривни в Австралии и 82 гривни в Украине. Макароны. В Австралии 27 гривен за 500 грамм, а в Украине 45 гривен за 400 грамм от того же производителя.

В Австралии 27 гривен за 500 грамм, а в Украине 45 гривен за 400 грамм от того же производителя. Вода. 22 гривни за бутылку в Австралии и 20 гривен в Украине.

"В финале у нас получилась вот такая корзина. В Австралии за все придется отдать 1254 гривен, а в Украине - 1 172 гривни. Разница в 82 гривни. А теперь вспоминаем, что средняя зарплата в Австралии 4 500 долларов, а в Украине в 10 раз меньше", - подчеркнул мужчина.

Сравнение цен в Австралии и Украине - видео:

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, яблоки и груши нового урожая в Украине подорожают минимум на 10-15% по сравнению с прошлым сезоном. Основная причина - потеря значительной части урожая весной из-за неблагоприятных погодных условий.

Также известно, что в Украине заметно снизились цены на малину. Причина падения стоимости - увеличение предложения ягоды на рынке.

Стоит заметить, что в июне 2025 года уровень потребительских цен в Украине вырос на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это ниже, чем майский показатель в 15,9%.

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