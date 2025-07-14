Разница колоссальная: украинец сравнил цены на продукты в Украине и Австралии

Коротко:
- Мужчина сравнил цены в Австралии и Украине
- Он выбирал базовые продукты средней ценовой категории
Украинец сравнил цены на продукты в Австралии и Украине. В этом ему помогла подписчица, которая находится в Австралии. Об этом мужчина рассказал в видео для Тик Ток.
Известно, что для сравнения они брали продукты в украинском Novus и в австралийском Woolworths.
В видео отмечается, что для сравнения продукты выбирали средней ценовой категории, которые каждый покупает регулярно.
Цены на базовые продукты в Украине и Австралии:
- Хлеб. В Австралии он стоит 165 гривен, а в Украине - 36 гривен.
- Килограмм яблок. 122 гривни в Австралии и 90 гривен в Украине.
- Килограмм картофеля. 75 гривен в Австралии и 60 гривен в Украине.
- Килограмм куриных голеней. В Австралии 102 гривни, в Украине - 140 гривен.
- Яйца. В Австралии 22 гривни за штуку, Украине - 8 гривен за штуку.
- Молоко. В Австралии - 42 гривни, в Украине - 69 гривен.
- Сыр чеддер (500 грамм). 199 гривен в Австралии и 320 гривен в Украине.
- Подсолнечное масло. 103 гривни в Австралии и 82 гривни в Украине.
- Макароны. В Австралии 27 гривен за 500 грамм, а в Украине 45 гривен за 400 грамм от того же производителя.
- Вода. 22 гривни за бутылку в Австралии и 20 гривен в Украине.
"В финале у нас получилась вот такая корзина. В Австралии за все придется отдать 1254 гривен, а в Украине - 1 172 гривни. Разница в 82 гривни. А теперь вспоминаем, что средняя зарплата в Австралии 4 500 долларов, а в Украине в 10 раз меньше", - подчеркнул мужчина.
Сравнение цен в Австралии и Украине - видео:
@arthur.i.dasha Как вам такое сравнение? #украинцызаграницей#цены#война#деньги#магазин♬ оригинальный звук - arthur.i.dasha
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, яблоки и груши нового урожая в Украине подорожают минимум на 10-15% по сравнению с прошлым сезоном. Основная причина - потеря значительной части урожая весной из-за неблагоприятных погодных условий.
Также известно, что в Украине заметно снизились цены на малину. Причина падения стоимости - увеличение предложения ягоды на рынке.
Стоит заметить, что в июне 2025 года уровень потребительских цен в Украине вырос на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это ниже, чем майский показатель в 15,9%.
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