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Зарплаты в Украине не успевают за ростом цен: инфляция "съедает" доходы

Виталий Кирсанов
7 июля 2025, 11:52
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Больше всего в июне выросло количество резюме в розничной торговле и телекоммуникациях.
Зарплаты в Украине не успевают за ростом цен
Зарплаты в Украине не успевают за ростом цен / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ТСН.uа

Кратко:

  • Рост количества резюме в июне опережал рост количества вакансий
  • Нехватка работников остается самой большой преградой для ведения бизнеса

Нехватка квалифицированных работников в Украине приводит к постепенному росту номинальных зарплат, но из-за инфляции реальные доходы растут вдвое меньшими темпами. Об этом говорится в июльском Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

"Из-за усиления инфляционного давления рост реальных зарплат замедлился, в частности в I квартале 2025 года реальные зарплаты выросли на 9,2% г/г. Согласно высокочастотным показателям, их рост в дальнейшем замедлялся и во II квартале", - сказано в документе.

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В Нацбанке отмечают, что рост количества резюме в июне опережал рост количества вакансий (в среднем количество резюме выросло на 33%, а вакансий - на 6%), что свидетельствовало о расширении предложения на рынке труда.

В то же время сохраняются значительные секторальные диспропорции: больше всего в июне выросло количество резюме в розничной торговле и телекоммуникациях (по 82%), тогда как рост количества вакансий в этих сферах значительно отставал. Наибольший рост количества вакансий зафиксирован в сфере обороны и безопасности (на 61%).

Согласно данным обзора, нехватка работников остается самой большой преградой для ведения бизнеса. Однако благодаря расширению предложения труда поиск квалифицированных работников в 2025 году несколько облегчился. Также на фоне дефицита рабочей силы выросла доля вакансий для студентов и пенсионеров по сравнению с началом года.

Зарплаты в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, нардеп ответил, будут ли в Украине повышать минимальную зарплату. По словам Богдана Кицака, Международный валютный фонд выступает против повышения "минималки".

Также ранее сообщалось, когда в Украине минимальная зарплата может составить более 12 тысяч гривен. В Кабмине намерены увеличить размер минимальной зарплаты в Украине в 2026 году на 688 гривен (до 8 688 грн). Однако профсоюзы это не устраивает - они предложили увеличить минималку до суммы более 12 000 грн.

В Украине в 2025 году выросла средняя зарплата. В частности, за I квартал этого года указанный показатель увеличился на 24,1%. Средняя заработная плата в нашем государстве выросла до 23 460 гривен. Об этом сообщили в Госстате.

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