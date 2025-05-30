Минимальная зарплата в Украине более 12 тысяч гривен: когда ждать изменений

Власти не исключили существенного повышения минималки.

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В 2026 году минимальная зарплата в Украине вырастет на 688 грн / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Что известно:

Кабмин установил минималку на 2026-й в размере 8 688 грн

Профсоюзы требуют минималку на уровне 12 000

В Кабмине намерены увеличить размер минимальной зарплаты в Украине в 2026 году на 688 гривен. Однако профсоюзы это не устраивает – они предложили увеличить минималку до суммы более 12 000 грн.

Как сообщает 24 канал со ссылкой на Федерацию профсоюзов, Министерство экономики показало прогнозы по макроэкономическим показателям развития экономки страны на 2026-2028-й годы.

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Что планируют власти:

Установить минимальную зарплату на уровне 8 688 грн

Зафиксировать должностной оклад работника I тарифного разряда ЕТС в размере 3 470 грн.

Таким образом, повышение показателей будет вместе с учетом прогнозного индекса потребительских цен на следующий год, который составит 108,6%.

Позиция профсоюзов

Представители профсоюзов считают, что, учитывая инфляцию на фоне войны, повышение зарплат недостаточное – такая сумма не позволит обеспечить работникам свои семьи.

Поэтому профсоюзы предложили с 1 января 2026 года установить минималку не ниже 50% от прогнозной среднемесячной заработной платы работников на конец 2024 года. Согласно предварительным расчетам, это 12 195 гривен.

Кроме того, минималка должна быть не ниже фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

В правительстве заявили, что в 2026 году предложенные объемы зарплат и социальных стандартов могут быть учтены, если власти зафиксируют положительную динамику развития экономики.

Зарплаты в Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, в 2025 году размер минимальной зарплаты останется на прежнем уровне – 8 тысяч гривен в месяц. Из них нужно заплатить 1840 грн налога.

В Украине изменится зарплата учителей, рассказал министр образования Оксен Лисовой. По его словам, удалось найти в бюджете дополнительные 12 млрд гривен для дополнительных выплат.

Тем временем зарплаты чиновников космически выросли. Самые высокие средние зарплаты в Счетной палате (117,5 тыс. грн), НКРЭКУ (102 тыс. грн) и в Национальном агентстве по предотвращению коррупции – 86,2 тыс. грн.

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