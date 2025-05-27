В Украине изменится зарплата учителей: сколько средств начислят 'сверху'

Украинские учителя получат доплаты.

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Как изменится зарплата учителей / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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В Украине работают над пересмотром зарплат для учителей

Сейчас удалось найти дополнительные 12 млрд гривен

Эта сумма покроет доплаты в виде 1000 гривен и 2000 гривен

В Министерстве образования работают над возможностью пересмотра зарплат для учителей, несмотря на нехватку средств. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой во время конференции "Образование новой Украины", передает корреспондент УНИАН.

По его словам, на выполнение соответствующей статьи закона об образовании нужно более 300 млрд гривен.

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"Безусловно, сейчас, во время войны, мы не находим такой суммы. В бюджете 2025 года нам удалось в том числе на выполнение поручения президента и усилиями премьер-министра найти 12 млрд гривен дополнительных", - сказал он.

Лисовой отметил, что эта сумма покроет доплаты в виде 1000 гривен в первом полугодии и 2000 гривен с 1 сентября для каждого украинского учителя.

"Есть поручение президента прорабатывать сейчас решение повышения заработной платы. Мы имеем несколько сценариев: по упрощению структуры заработной платы, по выводу заработной платы как инструмента мотивации для профессионального роста. Есть ряд сценариев, но самый дешевый сценарий начинается с 40 млрд гривен дополнительного финансирования. И мы с правительством работаем над этой целью и, надеюсь, что мы найдем решение", - подытожил министр.

Зарплата в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, по состоянию на 2025 год размер минимальной заработной платы в Украине будет оставаться без изменений - 8 000 гривен в месяц. Важно то, что эта сумма является до налогообложения.

Известно, что в Украине постепенно будет повышаться минимальная заработная плата. В 2028 году она достигнет 10 059 гривен.

В то же время, народный депутат Богдан Кицак говорил, что сейчас повышение минимальной зарплаты в Украине не предусмотрено из-за обязательств перед международными партнерами, в частности меморандума с МВФ.

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Кто такой Оксен Лисовой? Оксен Лисовой - украинский учитель, организатор образования, член ДФТГ, доцент (2015). Министр образования и науки Украины (от 21 марта 2023), директор Национального центра "Малая академия наук Украины" (2010-2023). Заслуженный работник образования Украины (2021). Лауреат Государственной премии Украины в области образования (2012), пишет Википедия.

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