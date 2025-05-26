Базированная ягода по цене золота: что стоит уже 1500 гривен за килограмм

Эксперты прогнозируют, что высокие цены будут держаться около месяца.

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Какая реальность в супермаркетах Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

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Несмотря на высокие цены, спрос на ягоду среди украинцев остается высоким

Высокую стоимость объясняют тем, что это ранняя черешня, и такие цены являются "нормальными на старте"

В украинских магазинах и на рынках появилась первая черешня сезона, но ее стоимость заставила покупателей хвататься за головы. Цены на эту ягоду иногда достигают 1400-1500 гривен за килограмм. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, отмечает УНИАН.

Один из покупателей в Ровно опубликовал фото упаковки, в которой лежало всего 11 черешен. Ее цена - 162,76 грн, а вес - всего 168 граммов. Это фактически получается около 970 грн за килограмм.

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"Такую черешню уже в подарок девушкам можно дарить", - иронизируют покупатели в социальных сетях.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Несмотря на заоблачную стоимость, ягоду активно покупают. Продавцы утверждают, что это - обычная ситуация для начала сезона.

"Ранняя черешня всегда дорогая. Сейчас - 1300 гривен за килограмм. Раньше была даже дороже. Это нормальная цена на старте", - отмечает одна из продавщиц.

Ситуацию подтверждают и крупные торговые сети. Так, на сайте супермаркета "Сильпо" черешня сорта premium стоит 13.90 грн за 100 г, что эквивалентно 139 грн за кг. А вот на сайтах Novus и АТБ - красная черешня пока отсутствует.

Специалисты рынка прогнозируют, что такая ценовая ситуация может сохраняться еще около месяца. Когда появится урожай из Закарпатья, стоимость упадет - до 300, 200, а возможно, и 100 гривен за килограмм.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как писал Главред недавно, цены на овощи в Украине изменились. Речь идет о популярных прошлогодних продуктах.

Также в Украине существенно дорожают популярные овощи. Более того, стоимость традиционного "борщевого набора" в этом году будет выше, чем в прошлом году.

В то же время в Украине дешевеет базовый продукт. Кроме этого, резкое снижение цен на молоко-сырье маловероятно в краткосрочной перспективе.

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