Базированная ягода по цене золота: что стоит уже 1500 гривен за килограмм

Главное:
- Несмотря на высокие цены, спрос на ягоду среди украинцев остается высоким
- Высокую стоимость объясняют тем, что это ранняя черешня, и такие цены являются "нормальными на старте"
В украинских магазинах и на рынках появилась первая черешня сезона, но ее стоимость заставила покупателей хвататься за головы. Цены на эту ягоду иногда достигают 1400-1500 гривен за килограмм. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, отмечает УНИАН.
Один из покупателей в Ровно опубликовал фото упаковки, в которой лежало всего 11 черешен. Ее цена - 162,76 грн, а вес - всего 168 граммов. Это фактически получается около 970 грн за килограмм.
"Такую черешню уже в подарок девушкам можно дарить", - иронизируют покупатели в социальных сетях.
Несмотря на заоблачную стоимость, ягоду активно покупают. Продавцы утверждают, что это - обычная ситуация для начала сезона.
"Ранняя черешня всегда дорогая. Сейчас - 1300 гривен за килограмм. Раньше была даже дороже. Это нормальная цена на старте", - отмечает одна из продавщиц.
Ситуацию подтверждают и крупные торговые сети. Так, на сайте супермаркета "Сильпо" черешня сорта premium стоит 13.90 грн за 100 г, что эквивалентно 139 грн за кг. А вот на сайтах Novus и АТБ - красная черешня пока отсутствует.
Специалисты рынка прогнозируют, что такая ценовая ситуация может сохраняться еще около месяца. Когда появится урожай из Закарпатья, стоимость упадет - до 300, 200, а возможно, и 100 гривен за килограмм.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как писал Главред недавно, цены на овощи в Украине изменились. Речь идет о популярных прошлогодних продуктах.
Также в Украине существенно дорожают популярные овощи. Более того, стоимость традиционного "борщевого набора" в этом году будет выше, чем в прошлом году.
В то же время в Украине дешевеет базовый продукт. Кроме этого, резкое снижение цен на молоко-сырье маловероятно в краткосрочной перспективе.
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