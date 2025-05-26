Цены на овощи в Украине изменились: что подорожало и подешевело

Производители были вынуждены снижать цены на лук с 25-26 до 23-25 грн/кг.

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Цены на овощи в Украине изменились / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Сколько стоят в Украине популярные овощи

Какие цены на яблоки и клубнику

Цены в Украине на популярные прошлогодние овощи продолжают повышаться. Вторую неделю подряд дорожает свекла, причем цены растут, как на прошлогоднюю продукцию, так и свеклу урожая текущего года.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что прошлогодний овощ подорожал с 30-33 до 45-50 гривень за килограмм, а нынешнего года – с 50-55 до 55-60. При этом в Украине начал дешеветь ранний картофель – с 70-80 до 45-65 грн/кг, а цены на прошлогодний выросли с 18-25 до 23-25 грн/кг.

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В то же время, несмотря на сезонное истощение запасов, производители были вынуждены снижать цены на лук с 25-26 до 23-25 грн/кг. Дороже, чем неделей ранее, продавался томат. Цены на этот популярный овощ подскочили с 55-90 до 60-110 грн/кг.

При этом снизилась стоимость кабачка с 63-73 до 30-65 грн/кг, редиса – с 25-30 до 22-25 грн/кг.

Цены в сегменте зелени преимущественно росли. Так, спаржа подорожала с 350-450 до 250-350 грн\кг, а зеленый лук – с 80-100 до 120-200 грн/кг.

На сегодняшний день большинство украинских садоводов заявили о завершении сезона реализации яблок из местных хозяйств, в результате яблоко дорожает с 32-50 до 33-70 грн/кг. В то же время стремительный рост предложения клубники привел к обвалу цен с 215-245 до 120-170 гривень за килограмм.

Цены на продукты - последние новости

Напомним, в Украине продолжают расти цены на продукты, и эта тенденция продолжится и в июне. Больше всего в первый месяц лета будут прибавлять в цене хлебобулочные изделия.

Недавно экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал, что будет с ценами на мясо в Украине и стоит ли ждать снижения стоимости этого продукта.

Как писал Главред, несмотря на весенние заморозки, которые сковали Украину в апреле-мае, цены на популярную ягоду стремительно снизились. Клубника подешевела в среднем на 35%.

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