Цены на овощи в Украине изменились: что подорожало и подешевело

Вы узнаете:
- Сколько стоят в Украине популярные овощи
- Какие цены на яблоки и клубнику
Цены в Украине на популярные прошлогодние овощи продолжают повышаться. Вторую неделю подряд дорожает свекла, причем цены растут, как на прошлогоднюю продукцию, так и свеклу урожая текущего года.
Аналитики проекта EastFruit отметили, что прошлогодний овощ подорожал с 30-33 до 45-50 гривень за килограмм, а нынешнего года – с 50-55 до 55-60. При этом в Украине начал дешеветь ранний картофель – с 70-80 до 45-65 грн/кг, а цены на прошлогодний выросли с 18-25 до 23-25 грн/кг.
В то же время, несмотря на сезонное истощение запасов, производители были вынуждены снижать цены на лук с 25-26 до 23-25 грн/кг. Дороже, чем неделей ранее, продавался томат. Цены на этот популярный овощ подскочили с 55-90 до 60-110 грн/кг.
При этом снизилась стоимость кабачка с 63-73 до 30-65 грн/кг, редиса – с 25-30 до 22-25 грн/кг.
Цены в сегменте зелени преимущественно росли. Так, спаржа подорожала с 350-450 до 250-350 грн\кг, а зеленый лук – с 80-100 до 120-200 грн/кг.
На сегодняшний день большинство украинских садоводов заявили о завершении сезона реализации яблок из местных хозяйств, в результате яблоко дорожает с 32-50 до 33-70 грн/кг. В то же время стремительный рост предложения клубники привел к обвалу цен с 215-245 до 120-170 гривень за килограмм.
Цены на продукты - последние новости
Напомним, в Украине продолжают расти цены на продукты, и эта тенденция продолжится и в июне. Больше всего в первый месяц лета будут прибавлять в цене хлебобулочные изделия.
Недавно экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал, что будет с ценами на мясо в Украине и стоит ли ждать снижения стоимости этого продукта.
Как писал Главред, несмотря на весенние заморозки, которые сковали Украину в апреле-мае, цены на популярную ягоду стремительно снизились. Клубника подешевела в среднем на 35%.
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