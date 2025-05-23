Цены летят в пропасть: в Украине дешевеют сразу несколько популярных овощей

Цены на овощи упадут примерно на 7-10%.

https://glavred.info/economics/ceny-letyat-v-propast-v-ukraine-desheveyut-srazu-neskolko-populyarnyh-ovoshchey-10667138.html Ссылка скопирована

Как изменятся цены на овощи в июне / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Вы узнаете:

Какие овощи в Украине подешевеют в первый месяц лета

Как формируются цены на овощи

Что будет с ценами на огурцы

Цены на продукты в Украине продолжают расти. Однако в июне текущего года ожидается незначительное снижение цен на некоторые овощи, примерно на 7%. Таким прогнозом в комментарии Главреду поделилась главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало.

По ее словам, на формирование цен на овощи влияют следующие факторы:

видео дня

объемы поставок;

стоимость хранения и транспортировки;

повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей;

цены на горючее.

Инна Сало прогнозирует, что в июне 2025 года цены заметно снизятся на репчатый лук и белокочанную капусту.

А картофель подешевеет сразу на 15,6 %. В среднем овощ будет стоить до 30 грн/кг.

При этом салатные овощи дорожают. Например, огурцы колючие стоят 106,30 грн/кг (+33,0%), огурцы короткоплодные - до 82,90 грн/кг (+3,9%), а огурцы гладкие - до 80,90 грн/кг (+1,6%).

Ученая объясняет, что подорожание связано, прежде всего, с вероятным продлением срока получения товарного предложения от нового урожая овощей открытого грунта из-за неблагоприятных погодных условий.

Она добавляет, что в июне 2025 года цены на салатные овощи могут снизиться по сравнению с нынешними до 10 %.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Напомним, в Украине продолжают расти цены на продукты, и эта тенденция продолжится и в июне. Больше всего в первый месяц лета будут прибавлять в цене хлебобулочные изделия.

Недавно экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал, что будет с ценами на мясо в Украине и стоит ли ждать снижения стоимости этого продукта.

Как писал Главред, несмотря на весенние заморозки, которые сковали Украину в апреле-мае, цены на популярную ягоду стремительно снизились. Клубника подешевела в среднем на 35%.

Читайте также:

Кто такая Инна Сало? Инна Сало - главная научная сотрудница отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики". Она занимается исследованиями и анализом тенденций на аграрном рынке, в частности, цен на сельскохозяйственную продукцию, а также международной торговли и интеграции в этой сфере.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред