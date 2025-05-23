Цены летят в пропасть: в Украине дешевеют сразу несколько популярных овощей

Вы узнаете:
- Какие овощи в Украине подешевеют в первый месяц лета
- Как формируются цены на овощи
- Что будет с ценами на огурцы
Цены на продукты в Украине продолжают расти. Однако в июне текущего года ожидается незначительное снижение цен на некоторые овощи, примерно на 7%. Таким прогнозом в комментарии Главреду поделилась главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало.
По ее словам, на формирование цен на овощи влияют следующие факторы:
- объемы поставок;
- стоимость хранения и транспортировки;
- повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей;
- цены на горючее.
Инна Сало прогнозирует, что в июне 2025 года цены заметно снизятся на репчатый лук и белокочанную капусту.
А картофель подешевеет сразу на 15,6 %. В среднем овощ будет стоить до 30 грн/кг.
При этом салатные овощи дорожают. Например, огурцы колючие стоят 106,30 грн/кг (+33,0%), огурцы короткоплодные - до 82,90 грн/кг (+3,9%), а огурцы гладкие - до 80,90 грн/кг (+1,6%).
Ученая объясняет, что подорожание связано, прежде всего, с вероятным продлением срока получения товарного предложения от нового урожая овощей открытого грунта из-за неблагоприятных погодных условий.
Она добавляет, что в июне 2025 года цены на салатные овощи могут снизиться по сравнению с нынешними до 10 %.
Цены на продукты - последние новости
Напомним, в Украине продолжают расти цены на продукты, и эта тенденция продолжится и в июне. Больше всего в первый месяц лета будут прибавлять в цене хлебобулочные изделия.
Недавно экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал, что будет с ценами на мясо в Украине и стоит ли ждать снижения стоимости этого продукта.
Как писал Главред, несмотря на весенние заморозки, которые сковали Украину в апреле-мае, цены на популярную ягоду стремительно снизились. Клубника подешевела в среднем на 35%.
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Кто такая Инна Сало?
Инна Сало - главная научная сотрудница отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики". Она занимается исследованиями и анализом тенденций на аграрном рынке, в частности, цен на сельскохозяйственную продукцию, а также международной торговли и интеграции в этой сфере.
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