Доллар пошел в рост: украинцы узнали новый курс в обменниках и на межбанке

Главное:
- Зафиксировано незначительное повышение курсов доллара и евро
- Курс продажи доллара достиг 41,65 грн
В Украине зафиксировано незначительное повышение курсов доллара и евро в обменных пунктах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга финансового рынка.
Отмечается, что утром 23 мая курс продажи доллара в среднем вырос на 5 копеек, достигнув 41,65 грн, а евро также подорожал на 5 копеек — до 47,30 грн.
Покупка валюты осуществляется по следующим средним расценкам:
- доллар — 41,15 грн,
- евро — 46,50 грн.
На межбанковском валютном рынке доллар торгуется в диапазоне 41,49–41,52 грн (покупка-продажа), что на 1 копейку выше, чем на момент закрытия торгов предыдущего дня.
Курс валют - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, насколько обесценится американская валюта и какая причина. Курс доллара к евро скоро может упасть, это отразится и на соотношении гривны к доллару.
Напомним, ранее эксперт ответил, какую валюту лучше покупать. Курс доллара может и дальше колебаться.
Как ранее сообщал Главред, курс внезапно "подскочил" - после восьмимесячного минимума доллар пошел на взлет.
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Что известно о долларе?
Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.
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