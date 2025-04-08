Курс внезапно 'подскочил': после восьмимесячного минимума доллар пошел на взлет

Вы узнаете:
- Каким будет курс доллара 9 апреля
- Сколько будет стоить евро в Украине
НБУ повысил курс доллара США на среду, 9 апреля. После достижения минимального значения с сентября 2024 года, американская валюта начала расти. Об этом свидетельствуют данные с сайта регулятора.
Официальный курс доллара на 9 апреля установили на уровне 41,17 грн/долл., что означает ослабление гривни на 9 копеек по сравнению с предыдущим днем.
В то же время относительно евро гривня несколько укрепилась - курс установили на уровне 45,03 грн/евро, что на 2 копейки меньше.
На межбанке по состоянию на 16:00 гривня торговалась на уровне 41,18-41,21 грн за доллар и 45,09-45,11 грн за евро. В то же время на наличном рынке курс доллара снизился на 10 копеек - до 41,20 гривен.
Курс доллара в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 7 апреля НБУ снизил официальный курс доллара до 41,19 грн - это самый низкий показатель с октября 2024 года. Евро также подешевел до 45,55 грн.
Утром 8 апреля доллар в обменниках подешевел на 10 копеек - до 41,20 грн, евро упал на 30 копеек - до 45,50 грн, сообщает Минфин. На межбанке курс вырос на 3 копейки - до 41,08-41,13 грн/доллар.
Кроме этого, вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов отметил, что решающее влияние на курс доллара в Украине имеет именно военная ситуация, а не таможенные инициативы Дональда Трампа. По его словам, главным фактором стабильности на валютном рынке остается Национальный банк Украины.
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Что такое Национальный банк Украины?
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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