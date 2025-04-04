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Доллар ушел в крутое пике: НБУ обвалил курс до самого низкого уровня за полгода

Руслана Заклинская
4 апреля 2025, 17:40
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Курс доллара упал до минимума с середины октября 2024 года.
Доллар ушел в крутое пике: НБУ обвалил курс до самого низкого уровня за полгода
Курс валют в Украине / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 7 апреля
  • Сколько будет стоить евро после выходных

Национальный банк Украины снизил официальный курс доллара. Американская валюта подешевела до самого низкого уровня с середины октября 2024 года. Об этом свидетельствуют данные с сайта регулятора.

Официальный курс доллара к гривне на понедельник, 7 апреля, установили на уровне 41,19 грн/долл., что на 15 копеек лучше по сравнению с предыдущим курсом. Ниже курс был только 14 октября прошлого года - 41,1891 грн/долл.

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По данным НБУ, гривня укрепила свои позиции и по отношению к евро. Официальный курс евро на понедельник, 7 апреля, установили на уровне 45,55 грн/евро, что на 30 копеек ниже предыдущего показателя.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни составляли 41,15-41,18 грн/долл., а для евро - 45,61-45,62 грн/евро. На наличном рынке курс доллара снизился на 10 копеек до 41,40 грн.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс доллара в Украине - последние новости

Напомним, 3 апреля евро вырос на 2,2% против доллара, достигнув самого высокого уровня за более чем девять лет - 1,1021 доллара. Причиной такого укрепления стали новые тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом. Инвесторы отказываются от доллара, направляя средства в более безопасные активы.

Также вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов отметил, что на курс доллара в Украине больше всего влияет военная ситуация, а не новые пошлины Дональда Трамп. Он подчеркнул, что ключевую роль в стабильности гривни играет НБУ.

Как сообщал Главред, в апреле 2025 года на валютном рынке Украины возможны кратковременные колебания, но значительных рисков для курса гривни не ожидается. Прогнозируется, что курс доллара будет в пределах 41,5 - 42,3 гривни за доллар.

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Что такое Национальный банк Украины?

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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