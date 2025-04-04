'Копейки' больше не будет: глава НБУ рассказал о тираже новой монеты

Потребности сдавать или бежать обменивать копейки не будет.

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В Украине планируют заменить копейки на шаги / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Следующий тираж украинских монет, вероятно, будет не в копейках, а в шагах

В определенный момент в обращении будут одновременно и копейки, и шаги

Копейки не будут принудительно изыматься

В Национальном банке надеются, что следующий плановый тираж украинских монет будет уже не в копейках, а в шагах. Однако, старые монеты также останутся в обращении. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью NV.

По его словам, никаких дополнительных расходов ни со стороны Национального банка, ни из государственного бюджета для замены копейки на шаг не потребуется.

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Он рассказал, что в обращении находится почти 15 млрд монет разного номинала, из них почти 5,5 млрд - это 10 и 50 копеек. Национальный банк каждый год с целью замены монет, которые изнашиваются и выводятся из обращения, должен дочеканивать новые.

"В этом году уже запланировано дочеканивание не менее 20 млн монет. Мы хотим, чтобы это следующее дочеканивание касалось монет, номинированных не в копейках, а в шагах", - отметил Пышный.

Он также добавил, что в определенный момент в обращении будут одновременно и копейки, которые были изготовлены ранее, и шаги, имея абсолютную равнозначность с точки зрения их статуса, как платежного средства.

"Не будет принудительно изыматься копейка. Просто на замену той монеты, которая будет выводиться из обращения, будет в достаточном объеме чеканиться монета соответствующего номинала, но уже с названием, которое является истинно украинским - шаг", - подчеркнул глава НБУ.

По его мнению, это, в частности, позволит избежать дополнительных расходов, связанных с утилизацией копеек и изготовлением шагов для их замены. Будет длительный органический процесс замены, потребности сдавать или бежать обменивать не будет.

"Символизм этого решения гораздо мощнее. Мы вычищаем окончательно из украинского законодательства все, что нас хоть как-то роднит с Москвой", - подытожил Пышный.

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Напомним, как сообщал Главред, глава НБУ рассказал, что тот дизайн банкнот, которым мы сейчас пользуемся, был утвержден еще в далеком 1992 году. Однако, на новых банкнотах впоследствии будут изображены новые фигуры.

Кроме того, Национальный банк Украины рассматривает возможность изменения основной курсообразующей валюты с доллара на евро.

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Кто такой Андрей Пышный? Андрей Пышный - украинский политик и банкир. Председатель Национального банка Украины (с 7 октября 2022 года), член СНБО с 25 октября 2022. В 2014-2020 годах был председателем правления АО "Ощадбанк", пишет Википедия.

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