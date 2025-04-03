За газ и свет придется платить больше: когда может вырасти цена

Цены на электроэнергию и газ могут вырасти - эксперт рассказал, когда это может произойти.

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За газ и свет возможно придется платить больше/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Основные тезисы Андрея Закревского:

Стоимость электроэнергии и газа может вырасти уже в этом году

Ситуация на энергетическом рынке требует активных действий уже сейчас

Украинцам в 2025 году стоит ожидать повышения цены на электроэнергию и природный газ.

Об этом заявил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в эфире телеканала "Эспрессо". Он отмечает, что ситуация на энергетическом рынке требует активных действий уже сейчас.

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"С завтрашнего дня надо заниматься импортом, надо закончить ситуацию с Укрнефтебурением и Smart Energy. Потому что нам понадобится каждый куб природного газа и надо ожидать в этом году увеличение цен на электроэнергию, которое давным-давно затягивалось. И на газ", - сказал Закревский.

По его словам, многие проблемы может решить открытие энергетического рынка.

"Самое простое, что может быть, - это просто надо уже переходить на открытый рынок. Тогда государство смогло бы с себя сгрузить вообще эти обязательства на счет закупки газа и так далее. Люди не идиоты, они видят разницу в цене на газ и на газоэлектрическую генерацию, просто надо дать возможность спокойно торговать", - отметил Закревский.

Эксперт призвал разрешить частным компаниям экспортировать газ и подключаться к электросетям. По его словам, частным компаниям стоит позволить "спокойно подключаться к сетям электроэнергии, тогда мы все победим".

Он добавил, что в Украине продолжает сохраняться устойчивый дефицит мощности - около 4 ГВт. Однако, по его словам, потребители постепенно адаптируются.

"Даже этой зимой, как я и предсказывал, мы приспосабливаемся, начинаем меньше создавать пики и хорошо прошли этот осенне-зимний период", - сказал эксперт.

Ранее стало известно, кому из украинцев будут отключать свет за долги - гендиректор YASNO дал ответ. Поставщик заинтересован в том, чтобы получить оплату за уже потребленную электроэнергию, а не отключить потребителя.

Также ранее Главред рассказывал, что как законно уменьшить платежи за коммунальные услуги. Украинцы могут значительно уменьшить расходы на коммуналку.

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Кто такой Андрей Закревский Андрей Закревский - эксперт по вопросам энергетики. Инженер по добыче нефти и газа, аспирант МНТУ им. Бугая. Директор и консультант по развитию украинских добывающих и нефтесервисных компаний ( "КУБ-ГАЗ", "Регион", "НТП Буровая техника"). Руководитель проекта "Первый Буровой Портал". Сфера научных исследований: геофизические исследования при бурении и эксплуатации горизонтальных скважин, экологические и экономические аспекты внедрения технологии ГРП на истощенных месторождениях Украины. Изучение влияния нефтегазовой отрасли на биоразнообразие Украины. Промышленная экология. Последовательный сторонник внедрения методов ГРП и колтюбинговых технологий в украинской нефтегазовой отрасли. Руководитель консалтингового агентства " энергоисточники "и председатель правления Ассоциации"нефть и газ Украины".

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