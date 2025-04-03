Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

За газ и свет придется платить больше: когда может вырасти цена

Алёна Воронина
3 апреля 2025, 15:12
1033
Цены на электроэнергию и газ могут вырасти - эксперт рассказал, когда это может произойти.
За газ и свет придется платить больше: когда может вырасти цена
За газ и свет возможно придется платить больше/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Основные тезисы Андрея Закревского:

  • Стоимость электроэнергии и газа может вырасти уже в этом году
  • Ситуация на энергетическом рынке требует активных действий уже сейчас

Украинцам в 2025 году стоит ожидать повышения цены на электроэнергию и природный газ.

Об этом заявил заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский в эфире телеканала "Эспрессо". Он отмечает, что ситуация на энергетическом рынке требует активных действий уже сейчас.

видео дня

"С завтрашнего дня надо заниматься импортом, надо закончить ситуацию с Укрнефтебурением и Smart Energy. Потому что нам понадобится каждый куб природного газа и надо ожидать в этом году увеличение цен на электроэнергию, которое давным-давно затягивалось. И на газ", - сказал Закревский.

По его словам, многие проблемы может решить открытие энергетического рынка.

"Самое простое, что может быть, - это просто надо уже переходить на открытый рынок. Тогда государство смогло бы с себя сгрузить вообще эти обязательства на счет закупки газа и так далее. Люди не идиоты, они видят разницу в цене на газ и на газоэлектрическую генерацию, просто надо дать возможность спокойно торговать", - отметил Закревский.

Эксперт призвал разрешить частным компаниям экспортировать газ и подключаться к электросетям. По его словам, частным компаниям стоит позволить "спокойно подключаться к сетям электроэнергии, тогда мы все победим".

Он добавил, что в Украине продолжает сохраняться устойчивый дефицит мощности - около 4 ГВт. Однако, по его словам, потребители постепенно адаптируются.

"Даже этой зимой, как я и предсказывал, мы приспосабливаемся, начинаем меньше создавать пики и хорошо прошли этот осенне-зимний период", - сказал эксперт.

Ранее стало известно, кому из украинцев будут отключать свет за долги - гендиректор YASNO дал ответ. Поставщик заинтересован в том, чтобы получить оплату за уже потребленную электроэнергию, а не отключить потребителя.

Также ранее Главред рассказывал, что как законно уменьшить платежи за коммунальные услуги. Украинцы могут значительно уменьшить расходы на коммуналку.

Читайте также:

Кто такой Андрей Закревский

Андрей Закревский - эксперт по вопросам энергетики.

Инженер по добыче нефти и газа, аспирант МНТУ им. Бугая. Директор и консультант по развитию украинских добывающих и нефтесервисных компаний ( "КУБ-ГАЗ", "Регион", "НТП Буровая техника"). Руководитель проекта "Первый Буровой Портал".

Сфера научных исследований: геофизические исследования при бурении и эксплуатации горизонтальных скважин, экологические и экономические аспекты внедрения технологии ГРП на истощенных месторождениях Украины. Изучение влияния нефтегазовой отрасли на биоразнообразие Украины. Промышленная экология. Последовательный сторонник внедрения методов ГРП и колтюбинговых технологий в украинской нефтегазовой отрасли.

Руководитель консалтингового агентства " энергоисточники "и председатель правления Ассоциации"нефть и газ Украины".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

газ свет тарифы на электроэнергию цена на газ для населения отключения света электроэнергия Андрей Закревский
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Мокрый снег, гололедица и заморозки: в каких регионах Украины ухудшится погода

Мокрый снег, гололедица и заморозки: в каких регионах Украины ухудшится погода

16:09Синоптик
Печь паску - дорого: насколько подорожали продукты для главной выпечки на Пасху

Печь паску - дорого: насколько подорожали продукты для главной выпечки на Пасху

16:05Экономика
Трамп забил последний гвоздь в крышку гроба лидерства США

Трамп забил последний гвоздь в крышку гроба лидерства США

16:04Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Украину атаковала почти 7-балльная буря: "трусить" будет почти 2 недели

Украину атаковала почти 7-балльная буря: "трусить" будет почти 2 недели

Карта Deep State онлайн за 3 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Снегопады будут даже в Киеве: названа дата морозного похолодания

Снегопады будут даже в Киеве: названа дата морозного похолодания

Новая эра уже на горизонте - 5 знаков Зодиака, которых ждут перемены в 2025 году

Новая эра уже на горизонте - 5 знаков Зодиака, которых ждут перемены в 2025 году

Гороскоп на завтра 4 апреля: Скорипонам - неожиданная прибыль, Львам - успех

Гороскоп на завтра 4 апреля: Скорипонам - неожиданная прибыль, Львам - успех

Последние новости

16:09

Мокрый снег, гололедица и заморозки: в каких регионах Украины ухудшится погода

16:08

OnlyFans предлагает купить TikTok, но китайское правительство может заблокировать сделку

16:05

Печь паску - дорого: насколько подорожали продукты для главной выпечки на Пасху

16:04

Трамп забил последний гвоздь в крышку гроба лидерства СШАмнение

15:45

Мокрая победительница "Холостяка" снялась в необычной фотосессии

Украине нужно быть святее Папы Римского: Иванна Климпуш-Цинцадзе - о пути вступления в ЕСУкраине нужно быть святее Папы Римского: Иванна Климпуш-Цинцадзе - о пути вступления в ЕС
15:39

Сколько будет стоить корзина на Пасху-2025: какие продукты подорожали больше всего

15:24

В Киеве прогремело несколько взрывов, есть погибшие и раненые

15:16

Не поделили стул: приспешники Путина опозорились на переговорах с США

15:12

За газ и свет придется платить больше: когда может вырасти цена

Реклама
15:10

"Алкоголик раскаялся": продюсер назвал гонорары Ефремова после выхода из колонии

14:35

Надо найти 3 отличия между собаками: самая лучшая загадка на проверку внимательности

14:28

Нужно окно возможностей: нардеп спрогнозировала, когда Украина станет членом ЕС

14:25

Не просто маскировка: ученые раскрыли, зачем жирафам пятна

14:24

Как преодолеть вето Венгрии на вступление Украины в ЕС: в Раде назвали "рецепт"

14:19

Сергей Стрельников рассказал, как дрался с популярной украинской актрисой

14:09

От создателей "Ключей от правды": 1+1 Украина покажет сериал с Цимбалару в главной роли

14:00

Остаются ли США в составе НАТО: Рубио дал окончательный ответ

13:59

Кому молиться 4 апреля, чтобы избавиться от болезней: какой праздник, приметы

13:49

Двойные поздравления: бывшая жена Dzidzio беременна первенцем

13:43

Экс-министр инфраструктуры Омелян раскритиковал антикоррупционную деятельность Шабунина и ЦПК – СМИ

Реклама
13:39

Ударят заморозки и будет мокрый снег: синоптик назвала дату резкого похолодания

13:34

Вражескую колонну взорвали: Силы обороны отбили штурм РФ возле важного села

13:33

Получение водительского удостоверения: теперь водителей будут проверять по-новому

13:24

Будет везти во всем: 3 знака зодиака, у которых будет фантастический апрель

13:23

Россияне захватили новые территории в двух областях Украины – DeepState

13:12

"Контузии, ранения": Василий Вирастюк едва не погиб на Донбассе

13:10

Трамп все изменил: эксперт рассказал о нюансе применения 5 статьи НАТО

12:47

Два корабля ВМС Украины завершили первый уровень оценки НАТО: подробности

12:23

Алла Пугачева выразила свою гражданскую позицию - что произошло

12:22

РФ перебрасывает штурмовиков через Оскол: в ВСУ назвали "горячие" направления

12:10

Цена на популярный овощ стремительно падает: сколько будут платить украинцы

12:07

Решение США о масштабных пошлинах повлияло на рынок: сколько стоят доллар и евро

11:55

НАТО может сыграть ключевую роль во введении европейских войск в Украину - FT

11:49

Минус одна тайна: известный певец рассказал о личной жизни

11:43

"Процесс сложный": жена Решетника показала, какой дом они купили

11:19

Украина не подпишет предложенный США вариант сделки о недрах: названа причина

11:02

Кому из украинцев будут отключать свет за долги: гендиректор YASNO дал ответ

10:54

Для Украины открывается окно возможностей: что на самом деле означают пошлины США

10:49

Китайский гороскоп на завтра 4 марта: Крысам - проблемы с нервами, Козлам - обман

10:30

Секрет в поливе: как сделать, чтобы редиска не горчила

Реклама
10:29

Отношения с жертвами торговли людьми: Ван-Дамму выдвинули серьезные обвинения

10:26

Сделка о недрах: в США раскрыли неожиданный ход Киева на переговорах

10:08

"Мамочка, тебя будет не хватать": РФ убила невинных женщин ударом по Кривому РогуФото

10:05

Стоимость iPhone и другой техники Apple резко возрастет: в чем причина

09:30

Популярный украинский певец после мобилизации признался, чем занимается

09:25

Украина может стать новым лидером НАТО: появился неожиданный прогнозВидео

09:19

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 апреля (обновляется)

08:51

Ждет последнего удара: майор ВСУ раскрыл, как Путин хочет осуществить блицкриг

08:40

Карта Deep State онлайн за 3 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:30

Период важных изменений: что произойдет в 2025 году по дате рождения

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Операция в Курской области
Окружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под Суджей
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять