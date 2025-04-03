Кому из украинцев будут отключать свет за долги: гендиректор YASNO дал ответ

Вы узнаете:
- Могут ли отключить свет за долги
- Какая категория должников может попасть под отключение
В Украине отменили мораторий на отключение электроэнергии у злостных должников еще 1 января 2024 года. Но вопросы относительно того, кого именно и в каких случаях могут отключать от электроэнергии за долги, появляются и по сей день.
Гендиректор YASNO Сергей Коваленко на своей Facebook-странице опубликовал соответствующее разъяснение. Он отметил, что поставщик не решает, отключать кого-то или нет - критерии определены правилами рынка электроэнергии.
В то же время он отметил, что поставщик заинтересован получить оплату за уже потребленную электроэнергию, а не отключить потребителя.
"Поставщик никогда не заинтересован в том, чтобы отключать потребителя. Он заинтересован получить оплату за уже потребленную электроэнергию, а не отключить его и потерять клиента", - подчеркнул Коваленко.
Также он объяснил, в каких случаях потребителю могут отключить электроэнергию за долги.
"Отключение происходят только и исключительно тех потребителей, которые несмотря на все способы оповещения, все звонки, бумажные и другие оповещения игнорируют проблему и отказываются погашать долг", - отметил он.
Гендиректор YASNO напомнил, что украинцы могут оплатить долг за электроэнергию различными способами - с помощью чатботов, приложения, в личном кабинете или осуществить офлайн-оплату через партнеров.
"Если для оплаты у человека нет средств, есть возможность заключить график погашения задолженности. И несмотря на все эти разнообразие возможностей, имеем на сейчас почти 1,5 млрд грн долга перед YASNO. Поэтому относимся к свету, как к товару", - подытожил он.
Ранее Главред рассказывал, как не переплачивать за свет - в ДТЭК раскрыли главный секрет экономии. Специалисты поделились основным советом, как украинцам не переплачивать за свет.
Напомним, эксперты назвали 3 "прибора-вампира", которые тайно потребляют электроэнергию. "Устройства-вампиры" могут увеличить ваш годовой счет за электроэнергию, если их не выключать из розетки.
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Что известно о Yasno?
YASNO (укр. Ясно) - бренд, под которым операционный холдинг D.Solutions, входящий в Группу ДТЭК, поставляет электроэнергию и газ, предлагает частным и юридическим клиентам решения по энергоэффективности, электромобильности и другие услуги.
По состоянию на сентябрь 2021 года, YASNO предоставляет услуги 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской, Донецкой и других областях Украины, пишет Википедия.
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