Первое место в мире: эксперты назвали самый продаваемый автомобиль 2025 года

Главное:
- Автоэксперты назвали самый продаваемый автомобиль 2025 года
- Ford F-Series бьет рекорды продаж, а Tesla теряет позиции
Ford F-Series стал лидером среди самых продаваемых автомобилей в 2025 году, опередив модели Toyota. Об этом сообщает автомобильный портал Focus2Move.
По состоянию на февраль этого года покупатели приобрели 198 557 единиц Ford F-Series. Второе место в рейтинге занял Toyota RAV4, а третью строчку заняла Toyota Corolla.
Эксперты отмечают, что хотя бензиновые и дизельные автомобили все еще доминируют в списке самых популярных моделей, рынок электрокаров продолжает активно расти.
В то же время Tesla столкнулась с трудностями - продажи ее машин заметно снизились. Аналитики связывают это как с вызвавшими резонанс политическими взглядами сооснователя компании Илона Маска, так и с переходом производства Model Y на новые технологические линии.
ТОП-10 самых продаваемых авто в 2025 году:
- Ford F-Series - 198 557 шт.
- Toyota RAV4 - 189 392 шт.
- Toyota Corolla - 171 279 шт.
- Honda CR-V - 134 453 шт.
- Toyota Camry - 103 156 шт.
- Kia Sportage - 96 508 шт.
- Tesla Model Y - 95 956 шт.
- Hyundai Tucson - 92 329 шт.
- Toyota Hilux - 87 768 шт.
- Toyota Yaris - 84 877 шт.
Другие интересные рейтинги автомобилей
Главред также недавно назвал ТОП-7 бюджетных авто, не требующих частого ремонта. Они придутся по душе как молодым, так и опытным водителям.
Также эксперты перечислили ТОП б/у авто, которые не разочаруют владельца. Специалисты назвали не только долговечные автомобили, но и требующие минимальных затрат на обслуживание.
Кроме этого, эксперты назвали ТОП-10 самых бюджетных моделей с пробегом. Некоторые модели способны преодолевать сотни тысяч километров без серьезных неисправностей.
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