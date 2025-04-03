Первое место в мире: эксперты назвали самый продаваемый автомобиль 2025 года

Автомобиль известен своей выносливостью, грузоподъемностью и проходимостью, что делает его идеальным для работы и активного образа жизни.

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Ford F-Series выходит в лидеры продаж / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Автоэксперты назвали самый продаваемый автомобиль 2025 года

Ford F-Series бьет рекорды продаж, а Tesla теряет позиции

Ford F-Series стал лидером среди самых продаваемых автомобилей в 2025 году, опередив модели Toyota. Об этом сообщает автомобильный портал Focus2Move.

По состоянию на февраль этого года покупатели приобрели 198 557 единиц Ford F-Series. Второе место в рейтинге занял Toyota RAV4, а третью строчку заняла Toyota Corolla.

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Эксперты отмечают, что хотя бензиновые и дизельные автомобили все еще доминируют в списке самых популярных моделей, рынок электрокаров продолжает активно расти.

В то же время Tesla столкнулась с трудностями - продажи ее машин заметно снизились. Аналитики связывают это как с вызвавшими резонанс политическими взглядами сооснователя компании Илона Маска, так и с переходом производства Model Y на новые технологические линии.

ТОП-10 самых продаваемых авто в 2025 году:

Ford F-Series - 198 557 шт.

- 198 557 шт. Toyota RAV4 - 189 392 шт.

- 189 392 шт. Toyota Corolla - 171 279 шт.

- 171 279 шт. Honda CR-V - 134 453 шт.

- 134 453 шт. Toyota Camry - 103 156 шт.

- 103 156 шт. Kia Sportage - 96 508 шт.

- 96 508 шт. Tesla Model Y - 95 956 шт.

- 95 956 шт. Hyundai Tucson - 92 329 шт.

- 92 329 шт. Toyota Hilux - 87 768 шт.

- 87 768 шт. Toyota Yaris - 84 877 шт.

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Что за ресурс Focus2Move? Focus2Move - это онлайн-ресурс, который предоставляет глобальные данные и аналитику об автомобильном рынке. Они специализируются на сборе и анализе данных о продажах автомобилей в разных странах мира. Focus2Move предоставляет статистику и аналитику о продажах новых автомобилей по всему миру и отслеживает продажи различных марок и моделей автомобилей в разных странах и регионах. Ресурс охватывает данные из многих стран мира, что позволяет получать глобальный обзор автомобильного рынка и предоставляет информацию как о крупных рынках, таких как США и Китай, так и о меньших рынках. Focus2Move публикует аналитические отчеты и статьи, которые помогают понять тенденции и изменения на автомобильном рынке. Данные, предоставленные Focus2Move, используются производителями автомобилей, дилерами, аналитиками и другими участниками автомобильного рынка и помогают принимать обоснованные решения по производству, маркетингу и продажам автомобилей.

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