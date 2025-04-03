Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Первое место в мире: эксперты назвали самый продаваемый автомобиль 2025 года

Даяна Швец
3 апреля 2025, 04:00
139
Автомобиль известен своей выносливостью, грузоподъемностью и проходимостью, что делает его идеальным для работы и активного образа жизни.
авто, Ford
Ford F-Series выходит в лидеры продаж / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Автоэксперты назвали самый продаваемый автомобиль 2025 года
  • Ford F-Series бьет рекорды продаж, а Tesla теряет позиции

Ford F-Series стал лидером среди самых продаваемых автомобилей в 2025 году, опередив модели Toyota. Об этом сообщает автомобильный портал Focus2Move.

По состоянию на февраль этого года покупатели приобрели 198 557 единиц Ford F-Series. Второе место в рейтинге занял Toyota RAV4, а третью строчку заняла Toyota Corolla.

видео дня

Эксперты отмечают, что хотя бензиновые и дизельные автомобили все еще доминируют в списке самых популярных моделей, рынок электрокаров продолжает активно расти.

В то же время Tesla столкнулась с трудностями - продажи ее машин заметно снизились. Аналитики связывают это как с вызвавшими резонанс политическими взглядами сооснователя компании Илона Маска, так и с переходом производства Model Y на новые технологические линии.

ТОП-10 самых продаваемых авто в 2025 году:

  • Ford F-Series - 198 557 шт.
  • Toyota RAV4 - 189 392 шт.
  • Toyota Corolla - 171 279 шт.
  • Honda CR-V - 134 453 шт.
  • Toyota Camry - 103 156 шт.
  • Kia Sportage - 96 508 шт.
  • Tesla Model Y - 95 956 шт.
  • Hyundai Tucson - 92 329 шт.
  • Toyota Hilux - 87 768 шт.
  • Toyota Yaris - 84 877 шт.

Другие интересные рейтинги автомобилей

Главред также недавно назвал ТОП-7 бюджетных авто, не требующих частого ремонта. Они придутся по душе как молодым, так и опытным водителям.

Также эксперты перечислили ТОП б/у авто, которые не разочаруют владельца. Специалисты назвали не только долговечные автомобили, но и требующие минимальных затрат на обслуживание.

Кроме этого, эксперты назвали ТОП-10 самых бюджетных моделей с пробегом. Некоторые модели способны преодолевать сотни тысяч километров без серьезных неисправностей.

Больше экономических новостей для автомобилистов:

Что за ресурс Focus2Move?

Focus2Move - это онлайн-ресурс, который предоставляет глобальные данные и аналитику об автомобильном рынке. Они специализируются на сборе и анализе данных о продажах автомобилей в разных странах мира.

Focus2Move предоставляет статистику и аналитику о продажах новых автомобилей по всему миру и отслеживает продажи различных марок и моделей автомобилей в разных странах и регионах.

Ресурс охватывает данные из многих стран мира, что позволяет получать глобальный обзор автомобильного рынка и предоставляет информацию как о крупных рынках, таких как США и Китай, так и о меньших рынках.

Focus2Move публикует аналитические отчеты и статьи, которые помогают понять тенденции и изменения на автомобильном рынке.

Данные, предоставленные Focus2Move, используются производителями автомобилей, дилерами, аналитиками и другими участниками автомобильного рынка и помогают принимать обоснованные решения по производству, маркетингу и продажам автомобилей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

авто рейтинг автомобили интересные новости
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Трамп ввел "взаимные пошлины" против всех стран мира - детали

Трамп ввел "взаимные пошлины" против всех стран мира - детали

00:33Мир
Харьков под атакой Шахедов: в городе прогремела серия взрывов

Харьков под атакой Шахедов: в городе прогремела серия взрывов

22:25Украина
Придется уступить: Келлог рассказал, как можно добиться прекращения огня

Придется уступить: Келлог рассказал, как можно добиться прекращения огня

22:08Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 3 апреля: Близнецам - неожиданный подарок, Весам - успех

Гороскоп на сегодня 3 апреля: Близнецам - неожиданный подарок, Весам - успех

Алкоголь и сигареты станут роскошью: что будет с ценами с 1 апреля 2025 года

Алкоголь и сигареты станут роскошью: что будет с ценами с 1 апреля 2025 года

Карта Deep State онлайн за 2 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Где 88 среди 89: надо иметь острое зрение, как у орла, чтобы найти спрятанное число

Где 88 среди 89: надо иметь острое зрение, как у орла, чтобы найти спрятанное число

Китайский гороскоп на завтра 3 апреля: Быкам - драма, Тиграм - ревность

Китайский гороскоп на завтра 3 апреля: Быкам - драма, Тиграм - ревность

Последние новости

05:13

Гороскоп на завтра 4 апреля: Скорипонам - неожиданная прибыль, Львам - успех

04:32

Хуже для РФ, чем 5 статья НАТО: названа лучшая гарантия безопасности для Украины

04:00

Первое место в мире: эксперты назвали самый продаваемый автомобиль 2025 года

03:30

Сейчас мечтают миллионы: какую профессию считали позорной в СССР

03:00

3 мощные молитвы для защиты: мольфар рассказал, как правильно молиться

Трамп разозлился на Путина и может нанести по России сильнейший с 2022 года удар - ИноземцевТрамп разозлился на Путина и может нанести по России сильнейший с 2022 года удар - Иноземцев
02:30

Угроза развала НАТО: прогноз создания новых ядерных оборонных союзовВидео

01:59

Водители только начинают понимать, для чего нужны загадочные кнопки с линиями

01:30

Санте Димопулос ставят уколы в живот - что случилось

01:17

РФ готовится к масштабному наступлению: какая область Украины в зоне риска

Реклама
00:33

Трамп ввел "взаимные пошлины" против всех стран мира - детали

00:25

Третья жена Сергея Тигипко публично призналась в бесконечной любви

02 апреля, среда
23:40

Минус 20-30% на ценниках: известно, когда в Украине подешевеет базовый продукт

23:34

Мелания Трамп выгуляла леопардовое пальто за 500 тысяч

23:28

Новая эра уже на горизонте - 5 знаков Зодиака, которых ждут перемены в 2025 году

23:14

Меган Маркл пустила постороннего на свою дорогущую кухню: какое условие

22:38

Секрет урожая или лишняя работа: эксперт рассказал, нужно ли пасынковать томатыВидео

22:29

Отказался от еды: путинист Киркоров доводит себя до истощения после смерти отца

22:25

Харьков под атакой Шахедов: в городе прогремела серия взрывов

22:08

Придется уступить: Келлог рассказал, как можно добиться прекращения огняВидео

22:00

Удары по Украине и падение Ту-22М3 в РФ: главные новости Украины (дайджест)

Реклама
21:30

Российский певец вытер сопли об поклонниц на концерте: эпичное видеоВидео

21:24

Потап публично представил молоденькую фаворитку, на которую променял Каменских

21:22

Эксперты призвали оставлять картофельное пюре на улице в апреле: какая причина

21:18

США ввели новые санкции против России - опубликован список

21:00

Не просто логотип: что на самом деле означает Fiat 500

20:58

Рискуете потерять красоту и здоровье: чем нельзя умываться 3 апреля, приметы

20:30

У Зеленского рассказали об этапах подготовки к выборам президента

20:15

Балетный обман: труппа Ballet of Ukraine не имеет никакого отношения к Украине

20:13

Радость вредит собаке: ветеринар объяснил, что такое синдром счастливого хвостаВидео

20:07

Умеров анонсирует завершение первого этапа реформы ВЛК: подробности

19:57

"Пилот не выжил": в России упал стратегический бомбардировщик Ту-22М3Видео

19:44

Известный актер подставил Игоря Кондратюка и сбежал за границу - детали

19:39

Трамп не сможет: в Белом доме сделали заявление о прекращении огня до Пасхи

19:35

Снегопады будут даже в Киеве: названа дата морозного похолодания

19:24

Избитая в Дубае модель пришла в себя: как будет давать показания

19:10

Как Путин смеется над Трампоммнение

19:03

"Среди погибших все гражданские": Зеленский отреагировал на удар РФ по Кривому РогуФото

18:55

Приносят чужих детей, а своих выбрасывают: орнитолог объяснил поверье об аистах

18:49

Уничтожение Крымского моста: известно, когда Украина может нанести решающий удар

18:43

Все будет буквально сиять: как вернуть блеск нержавеющей стали и убрать пятна

Реклама
18:16

Дело Коломойского против Вербицкого: суд встал на сторону бизнесмена

17:54

Коломойский в Израиле выиграл суд у ПриватБанка на 600 миллионов долларов

17:49

Скроют недостатки и подчеркнут достоинства - идеальные платья для женщин plus-size

17:37

На месте удара пожар, есть погибшие: Россия атаковала Кривой Рог баллистикой

17:34

"Янису будет не так стыдно": Седокова ответила на травлю после смерти мужа

17:27

Польша экстрадировала российского пропагандиста Молчанова: подробности

17:20

Оплатить продукты теперь можно частями: известный супермаркет запустил рассрочку

17:11

Россия ударила по многоэтажке в Харькове, среди раненых - ребенок

16:50

Россия отказалась от мирных инициатив США: как реагирует Трамп и чего ждать Украине

16:43

Почти по 100 грн за куб: в одном из городов Украины подскочили тарифы на воду

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Операция в Курской области
Окружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источниковРФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под Суджей
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять