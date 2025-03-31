Как не переплачивать за свет: в ДТЭК раскрыли главный секрет экономии

Вы узнаете:
- Как не переплатить за свет
- Когда нужно передавать показатели за потребленную электроэнергию
Вопрос экономии электроэнергии и средств всегда будет актуальным для украинцев, особенно в условиях войны и на фоне роста цен на коммунальные услуги. В пресс-службе ДТЭК рассказали, как получать меньшие счета за электроэнергию.
Самое главное, чтобы избежать переплат за коммунальные услуги, важно вовремя и корректно передавать показатели счетчиков.
"Ежемесячно ДТЭК фиксирует ваши данные и передает их поставщику, который уже формирует платежку. Если сделать это вовремя - с 30 марта по 3 апреля, тогда вы оплатите только за реально потребленную электроэнергию", - объяснила специалист.
Если вы подали показатели с опозданием, то в таком случае платеж за электроэнергию будет рассчитываться на основе среднего потребления за такой же период прошлого года. В результате цифры в квитанции могут быть несколько выше, чем вы ожидали.
В ДТЭК отметили, чтобы избежать недоразумений - просто передавайте показания вовремя. Это занимает всего пару минут", - подчеркнули в ДТЭК.
Напомним, что показатели можно подать несколькими способами:
- через личный кабинет на сайте вашего обслуживающего предприятия;
- позвонив в контакт-центр ОСР;
- через чат-бот в мессенджерах (Viber или Telegram).
Тарифы в Украине - последние новости
Напомним, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что тарифы на газ в Украине могут увеличиться уже летом 2025 года. Новая цена на газ для потребителей может вырасти до 9,5-10 грн за кубометр.
Как писал Главред, также обсуждался вопрос о возможном росте цен на электроэнергию. К сожалению, ситуация для населения остается сложной и не дает оснований для оптимистических прогнозов.
Кроме этого, в Украине ожидается повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод в два этапа - с 1 апреля и 1 июля 2025 года. С 1 апреля вода будет стоить 17,57 грн/куб. м, водоотвод - 16,41 грн (вместе с НДС - 40,78 грн/куб. м).
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Что известно о ДТЭК?
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
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