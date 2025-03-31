Как не переплачивать за свет: в ДТЭК раскрыли главный секрет экономии

Специалисты поделились основным советом, как украинцам не переплачивать за свет.

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Всего один секрет - и счета за свет станут меньше / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как не переплатить за свет

Когда нужно передавать показатели за потребленную электроэнергию

Вопрос экономии электроэнергии и средств всегда будет актуальным для украинцев, особенно в условиях войны и на фоне роста цен на коммунальные услуги. В пресс-службе ДТЭК рассказали, как получать меньшие счета за электроэнергию.

Самое главное, чтобы избежать переплат за коммунальные услуги, важно вовремя и корректно передавать показатели счетчиков.

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"Ежемесячно ДТЭК фиксирует ваши данные и передает их поставщику, который уже формирует платежку. Если сделать это вовремя - с 30 марта по 3 апреля, тогда вы оплатите только за реально потребленную электроэнергию", - объяснила специалист.

Если вы подали показатели с опозданием, то в таком случае платеж за электроэнергию будет рассчитываться на основе среднего потребления за такой же период прошлого года. В результате цифры в квитанции могут быть несколько выше, чем вы ожидали.

В ДТЭК отметили, чтобы избежать недоразумений - просто передавайте показания вовремя. Это занимает всего пару минут", - подчеркнули в ДТЭК.

Напомним, что показатели можно подать несколькими способами:

через личный кабинет на сайте вашего обслуживающего предприятия;

позвонив в контакт-центр ОСР;

через чат-бот в мессенджерах (Viber или Telegram).

Тарифы в Украине - последние новости

Напомним, председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что тарифы на газ в Украине могут увеличиться уже летом 2025 года. Новая цена на газ для потребителей может вырасти до 9,5-10 грн за кубометр.

Как писал Главред, также обсуждался вопрос о возможном росте цен на электроэнергию. К сожалению, ситуация для населения остается сложной и не дает оснований для оптимистических прогнозов.

Кроме этого, в Украине ожидается повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод в два этапа - с 1 апреля и 1 июля 2025 года. С 1 апреля вода будет стоить 17,57 грн/куб. м, водоотвод - 16,41 грн (вместе с НДС - 40,78 грн/куб. м).

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Что известно о ДТЭК? ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

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