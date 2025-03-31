Цены не упадут до мая: в Украине до 39% 'взлетела' стоимость популярных продуктов

Коротко:
- В Украине в марте выросли цены на ряд овощей
- Снижения стоимости овощей не стоит ожидать до мая
Цены на овощи в Украине продолжают расти, и существенного удешевления ждать не стоит как минимум до мая. Об этом говорится в материале Главреда "Цены на продукты снова растут: как изменится их стоимость до Пасхи".
Главред проанализировал ежемесячный мониторинг цен на продукты питания, проведенный Украинским клубом аграрного бизнеса (УКАБ).
Согласно данным, до мая снижения цен на овощи не ожидается. В марте существенно подорожали морковь - на 30% (до 47 грн за килограмм), помидоры - на 39% (до 133 грн за килограмм), свекла - на 13% (до 27 грн за килограмм) и чеснок - на 14% (до 182 грн за килограмм).
"Ожидать снижения цен на овощи не стоит до мая. Внутреннее предложение от украинского производителя начнет появляться только в конце апреля", - считают эксперты.
Цены на продукты в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в марте больше всего среди мясной продукции подорожала курятина - на 2-10%. Ожидается, что ближе к маю вырастет стоимость свинины.
Молочные продукты также существенно подорожали: молоко - на 11%, творог - на 7%, сметана - на 6%.
В то же время цена на пшеничную муку снизилась на 16%. Эксперты объясняют это возможными скидками от розничных сетей перед Пасхой, ведь стоимость сырья в течение месяца не изменилась. Среди всех круп на рынке мука стала единственным продуктом, который подешевел.
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Что такое Украинский клуб аграрного бизнеса?
Украинский клуб аграрного бизнеса, также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по усовершенствованию аграрной политики, пишет Википедия.
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