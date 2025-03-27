Цена на ключевой продукт в Пасхальной корзине уйдет в крутое пике: что вырастет на 10%

Ключевое:
- Украинцев ждет новая волна подорожания продуктов
- Перед Пасхой яйца подорожают на 10%
В Украине ожидается колебание цен на яйца, особенно перед Пасхой, когда спрос на этот продукт, вместе с ценами, традиционно растет. Об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
Он отметил, что прошлой осенью цены на яйца резко выросли, а зимой темпы подорожания несколько замедлились. Однако перед Пасхой можно ожидать очередное повышение примерно на 10%, что будет вызвано высоким спросом.
Кроме того, значительное влияние на себестоимость яиц имеют подорожание кормов для кур и расходы на обогрев птичников в зимний период.
"Сейчас, когда заканчивается старый урожай и еще не начался новый, то цены на зерновую группу не опускаются, а это тоже один из факторов, который влияет на стоимость яиц", - отметил Марчук.
По его словам, стабильное тепло и увеличение предложения из домашних хозяйств в конце апреля могут способствовать постепенному удешевлению яиц на 20-30% от текущей стоимости.
В общем, эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание таких продуктов, как хлеб, мясо и борщевой набор. Однако в летний сезон, когда предложение на рынке возрастет, цены на некоторые товары могут стабилизироваться.
Специалисты отмечают, что поддержка внутреннего производства и уменьшение расходов на содержание скота и птицы могут помочь снизить цены на определенные категории продуктов.
Цены на продукты в Украине - что известно
Согласно последним сообщениям, Национальный банк Украины (НБУ) планирует принять более жесткие меры в денежно-кредитной политике, чтобы сдержать рост цен. Таким образом, НБУ хочет взять инфляцию под контроль.
Кроме того, в Украине наблюдается повышение цен на помидоры. Это связано с тем, что из-за низкого спроса в последнее время импортеры сократили объемы поставок, что привело к дефициту.
Также эксперты отмечают, что российские обстрелы энергетической инфраструктуры Украины оказывают значительное влияние на цены. Из-за повреждения энергосистемы растет стоимость энергоресурсов, что, в свою очередь, увеличивает себестоимость производства товаров и услуг.
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Кто такой Денис Марчук?
Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".
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