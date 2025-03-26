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Уже с 1 апреля пенсии в Украине вырастут: какие пенсионеры получат новые выплаты

Даяна Швец
26 марта 2025, 00:00
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По словам главы Кабмина, правительство выполняет социальные обязательства.
Уже с 1 апреля пенсии в Украине вырастут: какие пенсионеры получат новые выплаты
Украинским пенсионерам повысят выплаты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Сколько будут получать работающие пенсионеры после индексации
  • Как изменятся пенсии работающих пенсионеров в апреле

В Украине планируется индексация пенсий для работающих пенсионеров. Начиная с 1 апреля, пенсионные выплаты вырастут для почти 630 тысяч человек.

"С 1 апреля автоматически проиндексируем выплаты для почти 630 тысяч работающих пенсионеров в соответствии с их обновленным страховым стажем", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Он также отметил, что в марте правительство уже провело индексацию пенсий, увеличив их на 11,5% для более 10 миллионов граждан.

"Таким образом, средняя пенсия составляет 6345 гривен", - подчеркнул премьер.

Шмыгаль заверил, что все пенсионные выплаты за март были осуществлены в полном объеме. Он отметил, что правительство придерживается своих социальных обязательств перед гражданами и будет продолжать это делать и в дальнейшем.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Пенсии в Украине - что известно

С 1 марта 2025 года в Украине провели ежегодное повышение пенсий, которое коснулось более 10 миллионов пожилых людей. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, пенсионные выплаты увеличились на 11,5%.

Кроме того, пожилые люди, которые нуждаются в постоянном уходе, получат дополнительно 944 гривны.

А вот некоторым пенсию могут урезать до 50%. Пенсионный фонд Украины объясняет, кто рискует потерять половину выплат.

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Кто такой Денис Шмыгаль?

Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

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