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Уже на 12% дороже: известный овощ в Украине побил новый рекорд в цене

Даяна Швец
21 марта 2025, 14:40
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Украинцы жалуются на качество импортных овощей, из-за чего спрос на местную продукцию растет.
Уже на 12% дороже: известный овощ в Украине побил новый рекорд в цене
В Украине растет цена на важный продукт / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Коротко:

  • Почему растут цены на огурцы
  • Сколько стоит килограмм овощей

В Украине стремительно дорожают огурцы, и это обусловлено несколькими факторами. Как сообщает портал EastFruit, сейчас стоимость местных тепличных огурцов колеблется в пределах 95-140 грн/кг ($2,29-3,37/кг) в зависимости от качества и объема партии.

Это примерно на 12% дороже, чем в конце прошлой недели.

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Главной причиной подорожания является высокий спрос на продукцию, тогда как поставки импортных огурцов значительно сократились. Это позволило украинским производителям поднять цены.

Аналитики также отмечают, что качество импортных овощей не удовлетворяет покупателей, из-за чего спрос на местную продукцию растет.

Несмотря на подорожание, огурцы в Украине сейчас стоят в среднем на 10% дешевле, чем в прошлом году в этот же период.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Рост цен на продукты в Украине - что известно

Как сообщал Главред, в НБУ дали прогноз, когда цены пойдут вниз. Как говорится в заявлении, Нацбанк планирует применить более жесткие монетарные меры для ограничения инфляционного давления.

Также в Украине зафиксирован рост цен на томаты. Из-за низкого спроса в предыдущие недели импортеры были вынуждены сократить объемы поставок, что стало основной причиной подорожания.

В то же время член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин объяснил, что взлетит в цене больше всего. Как отмечает эксперт, на цены имеют серьезное влияние обстрелы врага украинской энергосистемы, ведь они приводят к росту платы за энергоресурсы, и соответственно это ложится в себестоимость продукции.

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