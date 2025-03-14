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Украинцы начали штурмовать магазины: популярный овощ подорожал до 120 грн

Сергей Кущ
14 марта 2025, 19:08
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Подорожание обусловлено сразу несколькими факторами.
В Украине подорожал популярный овощ
В Украине подорожал популярный овощ / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Цены на популярный овощ достигают 120 гривен за кг
  • Турция сократила импорт в Украину

На этой неделе в Украине наблюдается тенденция роста цен на тепличные огурцы. Основной причиной подорожания стало увеличение спроса на фоне ограниченного предложения.

За последнюю неделю объемы сборов огурцов в украинских тепличных хозяйствах заметно снизились, тогда как торговая активность, напротив, возросла, сообщают аналитики EastFruit.

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На данный момент тепличные комбинаты предлагают огурцы по цене 85-125 грн/кг ($2,05-3,01/кг), что в среднем на 10% выше, чем в конце прошлой недели. По словам производителей, удорожание обусловлено сразу несколькими факторами. В первую очередь, это снижение объемов сбора в местных теплицах.

Дополнительно рост цен поддерживает сокращение импорта огурцов из Турции, что позволяет украинским производителям повышать стоимость на фоне стабильного спроса.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Доллар США, курс доллара, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, в Украине изменились цены на овощи и фрукты. Морковь подешевела с 34 до 30 грн/кг, картофель - с 20 до 18 грн/кг. В то же время выросли цены на томаты (до 85-95 грн/кг), сладкий перец (до 170-190 грн/кг) и кабачки (до 100-120 грн/кг).

Также начал ощущаться дефицит импортных помидоров, что привело к резкому росту цен. Причина - сокращение импорта из Турции, где неблагоприятные погодные условия снизили производство.

Как сообщал Главред, в Украине в течение года наблюдался существенный рост цен на молочные продукты, что стало следствием сокращения производства молока и уменьшения поголовья коров, особенно в хозяйствах населения. За январь 2025 года производство молока сократилось на 1,8% по сравнению с прошлым годом.

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