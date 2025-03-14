Украинцы начали штурмовать магазины: популярный овощ подорожал до 120 грн

Вы узнаете:
- Цены на популярный овощ достигают 120 гривен за кг
- Турция сократила импорт в Украину
На этой неделе в Украине наблюдается тенденция роста цен на тепличные огурцы. Основной причиной подорожания стало увеличение спроса на фоне ограниченного предложения.
За последнюю неделю объемы сборов огурцов в украинских тепличных хозяйствах заметно снизились, тогда как торговая активность, напротив, возросла, сообщают аналитики EastFruit.
На данный момент тепличные комбинаты предлагают огурцы по цене 85-125 грн/кг ($2,05-3,01/кг), что в среднем на 10% выше, чем в конце прошлой недели. По словам производителей, удорожание обусловлено сразу несколькими факторами. В первую очередь, это снижение объемов сбора в местных теплицах.
Дополнительно рост цен поддерживает сокращение импорта огурцов из Турции, что позволяет украинским производителям повышать стоимость на фоне стабильного спроса.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, в Украине изменились цены на овощи и фрукты. Морковь подешевела с 34 до 30 грн/кг, картофель - с 20 до 18 грн/кг. В то же время выросли цены на томаты (до 85-95 грн/кг), сладкий перец (до 170-190 грн/кг) и кабачки (до 100-120 грн/кг).
Также начал ощущаться дефицит импортных помидоров, что привело к резкому росту цен. Причина - сокращение импорта из Турции, где неблагоприятные погодные условия снизили производство.
Как сообщал Главред, в Украине в течение года наблюдался существенный рост цен на молочные продукты, что стало следствием сокращения производства молока и уменьшения поголовья коров, особенно в хозяйствах населения. За январь 2025 года производство молока сократилось на 1,8% по сравнению с прошлым годом.
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