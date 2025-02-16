Как правильно посадить огурец на рассаду: урожай будет уже в июне

Вы сможете вырастить крепкую и здоровую рассаду огурцов, обеспечив себя ранним и вкусным урожаем.

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Как правильно посадить огурец на рассаду / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Вы узнаете:

Как правильно класть семена огурцов при посадке

Что положить в лунку перед посадкой семян огурцов

Выращивание огурцов через рассаду – это эффективный способ получить ранний и обильный урожай. Чтобы добиться хорошего результата, важно учитывать особенности почвы, посадки и ухода за рассадой.

Главред подробно разобрал, как правильно посадить огурец на рассаду и какие нюансы нужно учесть.

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Подготовка почвы

Огурцы любят рыхлый, воздухопроницаемый и влагоудерживающий субстрат. Грунт не должен быть чрезмерно кислым. Можно использовать готовые почвенные смеси или приготовить их самостоятельно, смешав торф, перегной и садовый грунт, пишет Госпотребслужба.

Перед посадкой такую смесь необходимо обеззаразить – прогреть в духовке или обработать раствором марганцовки. Также важно внести удобрения: на 10 кг почвенной смеси потребуется 6 г мочевины, 10 г суперфосфата, 6 г сульфата калия и 2 г сульфата магния.

Подготовка семян к посадке

Прежде чем высевать семена, важно проверить их качество. Для этого их опускают в соляной раствор: всплывшие семена выбрасывают, а утонувшие промывают и дезинфицируют в 1%-ном растворе марганцовки в течение 30 минут. Затем семена промывают и проращивают во влажной ткани при температуре +25-30°C в течение 2-3 суток, пока ростки не достигнут 3-4 мм.

Как правильно класть семена огурцов?

При посадке важно соблюдать правильное расположение семян. Каким концом нужно сажать пророщенные семена огурцов? Семечко кладут корешком вниз, чтобы росток мог свободно развиваться вверх. Если семена высаживаются сухими, их просто заделывают в грунт горизонтально.

Как сажать огурцы сухими семенами дома?

Если вы предпочитаете сажать огурцы сухими семенами дома, их также можно предварительно обработать в соляном растворе и марганцовке. Семена опускают в отдельные емкости на глубину 3-5 см. В каждую емкость кладут по 1 пророщенному или 2 сухим семенам. После посадки грунт поливают, накрывают пленкой и оставляют при температуре +23-28°C. Полив проводят дважды в неделю с помощью распылителя.

Что положить в лунку перед посадкой семян огурцов?

Перед посевом в лунку можно добавить небольшое количество перегноя или комплексного удобрения. Это обеспечит растения всеми необходимыми питательными веществами.

Выращивание рассады в теплице

Огурцы можно выращивать в теплице, создавая "горячие" грядки. Для этого свежий навоз или компост укладывают слоем на грядку, сверху добавляют 25 см плодородной обеззараженной почвы и обильно поливают. На 1 м² располагают не более 4 кустов, сея по 2 семени в лунку. Семена перед посевом не проращивают, а обрабатывают в соляном и марганцовочном растворах. После посадки грядки накрывают пленкой.

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