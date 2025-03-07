Начался дефицит: цены на популярный овощ уже подняли на 25%

Уже с первых чисел марта в Украине возник дефицит, а импортеры взвинтили цены.

https://glavred.info/economics/nachalsya-deficit-ceny-na-populyarnyy-ovoshch-uzhe-podnyali-na-25-10645484.html Ссылка скопирована

В Украине подорожал популярный овощ / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Вы узнаете:

На сколько подорожали помидоры только за последнюю неделю

Что будет с ценами дальше

В Украине начал ощущаться дефицит помидоров, вследствие чего импортеры повышают цены на эту продукцию.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, на сегодняшний день импортные томаты в Украине предлагаются к продаже по 75-85 грн/кг ($1,82-2,06/кг), в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий овощей, что в среднем на 25% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

видео дня

Такую ценовую тенденцию эксперты проекта объясняют сокращением предложения в Украине импортного томата, в частности производства Турции, что связано со снижением импорта из этой страны из-за неблагоприятных погодных условий в стране-производителе.

Аналитики напомнили, что на прошлой неделе импортеры и оптовые компании были сосредоточены на распродаже томата, который они закупили еще в начале февраля текущего года. Тогда низкие темпы торговой активности не способствовали реализации всех имеющихся объемов продукции.

В то же время новые поставки на украинский рынок на предыдущей неделе осуществлялись в минимальных объемах. Таким образом, уже с первых чисел марта в Украине возник дефицит помидоров, что и позволило импортерам повысить цены.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине

Напомним, как сообщал Главред, в Украине увеличиваются цены на морковь. Овощ реализовывают по цене 27-34 грн/кг, что в среднем на 10% больше, чем раньше.

Ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Иван Свиноус заявил, что уже в марте текущего года цены на молочные продукты снизятся.

Кроме того, научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копытец сказала, что цены на некоторые виды мясной продукции в марте могут вырасти. Стоимость некоторых позиций поднимется до 5%.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред