Цены 'взлетели' почти в 4 раза за год: в Украине дорожает популярный продукт

Главное:
- Цены на морковь в Украине выросли до 27-34 грн/кг
- Главные причины подорожания - высокий спрос и ограниченное предложение качественной продукции
- Цена на морковь сейчас в 3,6 раза выше, чем в прошлом году в этот период
В течение недели морковь в Украине дорожает. Овощ реализуют по цене 27-34 грн/кг, что в среднем на 10% больше, чем на прошлой неделе. Об этом сообщили аналитики EastFruit.
Рост цен объясняется несколькими факторами. Прежде всего, спрос на морковь остается высоким - ее активно закупают как оптовые компании, так и розничные сети. В то же время предложение качественной продукции на рынке ограничено.
"Предложение на рынке качественных корнеплодов несколько ограничено, поскольку ряд хозяйств предпочитает воздерживаться от продаж в ожидании дальнейшего роста цен", - пояснили в EastFruit.
Сейчас цены на морковь в Украине в 3,6 раза выше, чем в этот же период прошлого года. Однако аналитики не исключают, что нынешний рост стоимости овоща может быть временным.
"Дальнейшее подорожание может мотивировать фермеров начать распродажу моркови из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и, как следствие, к снижению цен", - отметили аналитики.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, на прошлой неделе в Украине цены на продукты изменились неравномерно. По данным EastFruit, капуста подешевела до 32 грн/кг, а свекла (16-17 грн/кг), морковь (28-30 грн/кг) и огурцы (100-145 грн/кг) выросли в цене.
Также в 2024-2025 годах в Украине возросло количество вспышек африканской чумы свиней (АЧС), что может привести к дефициту свинины и росту цен, сообщил глава Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук. За 2024 год в Украине зафиксировано 85 очагов АЧС, а в Европе - 6 846 случаев.
Как сообщал Главред, в феврале цены на овощи менялись неравномерно, а главными факторами стали сокращение запасов, погода и высокий спрос. По данным УКАБ, больше всего подорожали капуста (+232%), морковь (+130%) и картофель (+37%). В то же время цены на помидоры снизились на 12% из-за роста импорта.
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