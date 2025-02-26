Популярные овощи в феврале подорожали: какие цены в Украине

Для овощей борщевого набора главными причинами изменения цен стало уменьшение предложения качественной продукции.

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Популярные овощи в феврале подорожали / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Какие именно овощи подорожали

Причины подорожания овощей

Цены на овощи в Украине в феврале менялись разнопланово. На ситуацию на рынке влияли различные факторы.

В отчете ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" отмечается, что в январе оптовые цены были на уровне:

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лук - 14,5 грн/кг (+4% к январю прошлого года);

картофель - 24 грн/кг (+37%);

морковь - 26,5 грн/кг (+130%);

огурцы - 113 грн/кг (+27%);

помидоры - 77,5 грн/кг (-12%);

свекла - 15 грн/кг (+28%);

капуста - 36,5 грн/кг (+232%).

Специалисты УКАБ объяснили, что для овощей борщевого набора главными причинами изменения цен стало уменьшение предложения качественной продукции, сокращение запасов в хранилищах и неблагоприятные погодные условия в период сбора урожая. Помимо этого, влияние на цены оказал высокий спрос от оптовиков и розничных сетей.

"В целом сочетание уменьшения предложения и роста спроса приводит к повышению цен на овощи, в частности на морковь, капусту, свеклу и картофель, в то же время цены на некоторые импортные продукты, например, помидоры, продолжают снижаться из-за слабого спроса и увеличения предложения", - указали эксперты.

Цены на продукты - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемисина заявила, что в течение 2024 года в Украине наблюдалось существенное подорожание продукции хлебопекарной отрасли. В 2025 году рост цен сохранится.

В то же время, в Украине наблюдается значительное снижение цен на белокочанную капусту. Это связано с увеличением предложения на рынке, поскольку фермеры, которые ранее воздерживались от продажи в ожидании дальнейшего роста цен, были вынуждены активно продавать капусту из-за ухудшения её качества.

Кроме того, в январе цены на сливочное масло выросли почти на 34% по сравнению с прошлым годом. Это самый высокий показатель за 10 лет.

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