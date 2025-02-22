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Цены рванут вверх уже в марте: в Украине подорожает очень популярный продукт

Руслана Заклинская
22 февраля 2025, 23:01
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Стоимость хлебобулочных изделий в 2024 году стабильно росла на 1,5-3% ежемесячно, рассказали в Институте аграрной экономики.
Цены рванут вверх уже в марте: в Украине подорожает очень популярный продукт
В Украине вырастет цена на хлеб/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы Черемисиной:

  • В 2024 году хлеб дорожал на 1,5-3% ежемесячно
  • В марте 2025 года хлеб подорожает еще на 3-4%
  • Главные причины роста цен - подорожание сырья, рост цен на зерно, цены на электроэнергию, дорогое топливо и налоги

В течение 2024 года в Украине наблюдалось существенное подорожание продукции хлебопекарной отрасли. В 2025 году рост цен сохранится. Об этом в комментарии Главреду рассказала главный научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемисина.

Стоимость хлебобулочных изделий стабильно росла в пределах 1,5-3% ежемесячно в 2024 году. На конец года цены на хлеб составили:

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  • хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал до 51,91 грн/кг (+17,8 %),
  • хлеб пшеничный из муки первого сорта - до 42,52 грн/кг (+19,0 %),
  • хлеб ржаной - до 45,12 грн/кг (+20,6 %),
  • батон прибавил в цене 20,6% и сейчас стоит 27,78 грн. за 500 грамм.

По прогнозу эксперта, в 2025 году подорожание цен на хлеб продолжится. Уже за январь-февраль этого года цены выросли еще на несколько процентов:

  • хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал еще на 3,4% - до 53,70 грн/кг;
  • хлеб пшеничный из муки первого сорта - на 2,1 % - до 43,42 грн/кг;
  • хлеб ржаной - на 0,7 % - до 45,45 грн/кг;
  • батон прибавил в цене еще 2,4% и сейчас стоит 28,46 грн. за 500 грамм.

Причины роста цен на хлебобулочные изделия

По словам Черемисиной, повышение стоимости хлеба обусловлено ростом цен на сырье. В 2024 году мука подорожала на 27% и в конце года стоила 19,93 грн/кг. Масло поднялось в цене на 23,5%, достигнув 72,73 грн/л, а сахар вырос на 2,9%, до 33,16 грн/кг.

"С начала 2025 года цена муки выросла еще на 2,5% - до 20,43 грн/кг, масло подорожало на 3,5% и сейчас стоит 75,27 грн/л, цены на сахар остаются стабильными: с начала года продукт подешевел на 0,3% - до 33,06 грн/кг", - отметила эксперт.

Кроме того, стоимость зерна существенно повлияла на себестоимость хлебобулочных изделий. В течение 2024 года закупочные цены на пшеницу 2 класса выросли на 71,3% - с 5953 грн/т до 9763 грн/т, а на пшеницу 3 класса - на 59,9%, до 9517 грн/т.

Рост цен на зерно продолжается и в 2025 году. За январь-февраль пшеница 2 класса прибавила еще 1200 грн/т и стоит 10 000 грн/т. Пшеница 3 класса подорожала на 1300 грн/т, также достигнув 10 000 грн/т.

"Дорожают и другие составляющие технологического процесса хлебопечения. Ключевое влияние имеют сложная ситуация в энергетике, рост цен на топливо, увеличение налоговой нагрузки", - добавили в Институте аграрной экономики.

По прогнозу Черемисиной, в Украине и в дальнейшем постепенно будут расти цены на хлебобулочные изделия. В течение марта 2025 года хлеб может подорожать еще на 3-4%.

Цены на продукты - новости Украины

Напомним, в январе цены на сливочное масло выросли на 34% - это самый большой скачок за 10 лет, сообщает эксперт Максим Фастеев. Главный фактор - подорожание нефасованного масла, которое продается большими партиями.

Также в Украине резко подешевела белокочанная капуста из-за увеличения предложения на рынке. Фермеры, которые ранее воздерживались от продажи, вынуждены активно реализовывать продукцию из-за ухудшения её качества. Сейчас цены упали на 10% и составляют 32-38 грн/кг.

Как сообщал Главред, в марте 2025 года цены на овощи останутся стабильными, но возможно подорожание до 5%, прогнозирует Институт аграрной экономики. Больше всего могут вырасти цены на белокочанную капусту (до 52,5 грн/кг, +2%) и морковь (до 36 грн/кг, +2,6%).

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Кто такая Светлана Черемисина?

Светлана Черемисина - доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра Институт аграрной экономики, пишет agrotimes.

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