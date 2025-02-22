Уже на 10% дешевле: в Украине резко изменилась цена на популярный продукт

Снижение цен связано с увеличением предложения на рынке.

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Цены на капусту / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

В Украине упали цены на капусту

Она в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели

Фермеры вынуждены активно продавать капусту из-за ухудшения её качества

В Украине наблюдается значительное снижение цен на белокочанную капусту. Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Отмечается, что снижение цен связано с увеличением предложения на рынке, поскольку фермеры, которые ранее воздерживались от продажи в ожидании дальнейшего роста цен, были вынуждены активно продавать капусту из-за ухудшения её качества.

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"Если еще с середины января фермеры практически ежедневно повышали цены на этот овощ, то уже сегодня большинство производителей вынуждены пересматривать цену на эту продукцию в сторону снижения", - говорится в сообщении.

Аналитики добавили, что на сегодняшний день белокочанная капуста поступает в продажу по 32-38 грн/кг ($0,77-0,91/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой недели.

В то же время хозяйства, которые имеют запасы качественной продукции, с продажами не спешат, поскольку уверены, что спрос на капусту активизируется ближе к концу текущего месяца.

Кроме того, несмотря на снижение цен, на сегодняшний день белокочанная капуста в Украине поступает в продажу в среднем в 4,5 раза дороже, чем за аналогичный период прошлого года.

Цены на продукты - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, в январе цены на сливочное масло выросли почти на 34% по сравнению с прошлым годом. Это самый высокий показатель за 10 лет.

Также известно, что в январе 2025 года в Украине зафиксировали снижение стоимости молока экстра сорта. По сравнению с декабрем 2024 года цена упала на 1,5 гривны или 8%.

Кроме того, в Украине продолжают снижаться цены на картофель. Основными причинами удешевления является увеличение импорта и ухудшение качества овоща во время хранения.

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