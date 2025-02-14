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Цены рекордно обвалились: какой популярный овощ теперь стоит копейки

Даяна Швец
14 февраля 2025, 10:19
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Продукт стоит теперь дешевле, чем в январе 2025 года.
Цены рекордно обвалились: какой популярный овощ теперь стоит копейки
Картофель в Украине дешевеет / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Главные ответы на вопросы:

  • Почему картофель стал дешевле
  • Сколько стоит овощ в супермаркетах

Цены на картофель в Украине продолжают снижаться. По данным ресурса "Минфин", основными причинами удешевления являются увеличение импорта и ухудшение качества овоща во время хранения.

Осенью 2024 года картофель стоил рекордно дорого, однако с того времени ситуация стабилизировалась, и цены постепенно пошли вниз.

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"По состоянию на середину февраля 2025 года средняя цена картофеля составляет 31,03 гривны за килограмм, что на 3,54 грн/кг дешевле, чем в январе 2025 года, когда средняя цена на овощ была на уровне 34,57 грн/кг", - говорят эксперты.

Интересные факты о картофеле
Интересные факты о картофеле / инфографика: Главред

Сколько стоит картофель в разных супермаркетах?

  • Auchan - 26,80 грн/кг
  • АТБ - 25,89 грн/кг (самое дешевое предложение)
  • Сильпо - от 29,60 грн/кг (самая высокая цена среди анализируемых сетей)

Цены на продукты в Украине - что известно

Напомним, о том, что картофель подешевел на 10% Главред сообщал еще в начале февраля. Однако стоит указать, что, несмотря на удешевление, нынешняя стоимость картофеля все еще на 21% выше, чем в начале февраля 2024 года.

Также эксперты успокаивали украинцев, что скачка цен на картофель не будет. Однако несмотря на то, что цены на этот овощ пока будут оставаться стабильными, придется потреблять больше импортного продукта, пока не появится новый урожай.

Также в январе и феврале цены яйца также стабильно падают. Крупные торговые сети снизили стоимость фасованных яиц на 6-8 гривен за десяток.

Больше экономических новостей:

Что за ведомство Минфин?

Министерство финансов Украины - центральный орган исполнительной власти Украины, который формирует и реализует государственную финансовую и бюджетную политику, а также определяет политику в таможенной и налоговой сфере, сообщает "Википедия".

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