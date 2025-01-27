Цены бьют рекорды: сразу несколько продуктов в Украине стали дороже - причина

Запасы качественной продукции резко уменьшились.

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Что происходит с ценами на продукты / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

О чем речь:

Сезонные изменения влияют на стоимость овощей и фруктов

Груши дорожают, а киви дешевеют

На прошлой неделе цены на продукты в Украине снова претерпели изменения. По данным аналитиков EastFruit, после короткого периода стабильности выросли отпускные цены на картофель, достигнув 26 гривен за килограмм вместо 23.

Подорожание также коснулось белокочанной капусты (с 33-35 грн/кг до 35-38) и моркови (с 23-30 грн/кг до 25-32). Причиной стало резкое уменьшение запасов качественной продукции.

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В то же время снизились цены на тепличные овощи, такие как огурцы - они подешевели с 120-160 грн/кг до 95-145. Падение цен наблюдалось и для сладкого перца, который теперь стоит 140-145 грн/кг вместо 145-170.

Однако цветная капуста подорожала - с 130-140 грн/кг до 140-145. А брокколи стали немного дешевле - их стоимость снизилась с 145-150 грн/кг до 130-145.

Цены на зелень, за исключением зеленого лука, также выросли. Укроп, петрушка и салат подорожали до 250 грн/кг, тогда как зеленый лук подешевел с 130-150 грн/кг до 70-140.

На рынке фруктов цены на яблоки вернулись к уровню 23-35 грн/кг. Груши подорожали с 40-80 грн/кг до 65-95, а киви стали доступнее - их стоимость снизилась со 100-120 грн/кг до 95-105.

Цены на продукты в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред ранее, в Украине картофель будет стоить в разы больше. Как оказалось, на качество овоща влияют неблагоприятные погодные условия в период уборки.

Также стало известно, что в Украине популярная крупа подорожает до 60 грн/кг. Спрос на продукты остается высоким как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

А вот лук в Украине дешевеет. Овощ стоит на 10% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

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