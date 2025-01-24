Цены полетели вверх: в Украине популярный овощ будет стоить в разы больше

Уже в ближайшее время темпы подорожания этой продукции заметно ускорятся.

https://glavred.info/economics/ceny-poleteli-vverh-v-ukraine-populyarnyy-ovoshch-budet-stoit-v-razy-bolshe-10633619.html Ссылка скопирована

В Украине выросли цены на популярный овощ / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Коротко:

Цены в Украине на картофель выросли

Погодные условия портят качество овоща

Непродолжительный период стабильности прошел и отпускные цены на картофель снова поднялись вверх. Главной причиной подорожания аналитики проекта EastFruit назвали общее сокращение предложения местного картофеля, потому что основной объем овоща продали еще в первой половине текущего сезона.

Как результат, цены на картофель поднялись до 20-30 грн/кг ($0,48-0,71/кг.), что в среднем на 12% выше, чем в конце прошлой рабочей недели.

видео дня

Однако, несмотря на все, оптовики высказывают жалобы на дефицит качественного картофеля от местных производителей.

По мнению фермеров, на качество овоща влияют неблагоприятные погодные условия в период уборки. Также не стоит упускать из виду, что посадочный материал в 2024 году был не самого высокого качества.

"Цены на картофель в Украине на сегодня в среднем на 16% выше, чем в конце января прошлого года. Более того, многие игроки рынка уверены, что уже в ближайшее время темпы подорожания этой продукции заметно ускорятся, "подогреваемые" информацией о возможной нехватке качественного картофеля на украинском рынке", - говорится в сообщении EastFruit.

Цены на картофель в супермаркетах Украины:

В Auchan овощ продают по 28,85 грн/кг.

В АТБ картофель можно купить за 25,89 грн/кг.

В Сильпо цены на картофель стартуют от 29,60 гривен за килограмм.

Цены в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред ранее, в Украине дешевеет популярный овощ. Теперь лук в Украине стоит на 10% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Кроме этого, в Украине стремительно дорожает популярный овощ - морковь. Фермеры продают морковь по 25-33 грн/кг ($0,59-0,78/кг), что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой недели и в 2,4 раза выше, чем год назад.

А вот цены на яйца в Украине резко упали. Все выглядит так, что деление не достигнет уровня октября-ноября 2024 года.

Больше экономических новостей:

Проект EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред