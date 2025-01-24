Цены полетели вверх: в Украине популярный овощ будет стоить в разы больше

Коротко:
- Цены в Украине на картофель выросли
- Погодные условия портят качество овоща
Непродолжительный период стабильности прошел и отпускные цены на картофель снова поднялись вверх. Главной причиной подорожания аналитики проекта EastFruit назвали общее сокращение предложения местного картофеля, потому что основной объем овоща продали еще в первой половине текущего сезона.
Как результат, цены на картофель поднялись до 20-30 грн/кг ($0,48-0,71/кг.), что в среднем на 12% выше, чем в конце прошлой рабочей недели.
Однако, несмотря на все, оптовики высказывают жалобы на дефицит качественного картофеля от местных производителей.
По мнению фермеров, на качество овоща влияют неблагоприятные погодные условия в период уборки. Также не стоит упускать из виду, что посадочный материал в 2024 году был не самого высокого качества.
"Цены на картофель в Украине на сегодня в среднем на 16% выше, чем в конце января прошлого года. Более того, многие игроки рынка уверены, что уже в ближайшее время темпы подорожания этой продукции заметно ускорятся, "подогреваемые" информацией о возможной нехватке качественного картофеля на украинском рынке", - говорится в сообщении EastFruit.
Цены на картофель в супермаркетах Украины:
- В Auchan овощ продают по 28,85 грн/кг.
- В АТБ картофель можно купить за 25,89 грн/кг.
- В Сильпо цены на картофель стартуют от 29,60 гривен за килограмм.
Цены в Украине - что известно
Напомним, как сообщал Главред ранее, в Украине дешевеет популярный овощ. Теперь лук в Украине стоит на 10% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.
Кроме этого, в Украине стремительно дорожает популярный овощ - морковь. Фермеры продают морковь по 25-33 грн/кг ($0,59-0,78/кг), что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой недели и в 2,4 раза выше, чем год назад.
А вот цены на яйца в Украине резко упали. Все выглядит так, что деление не достигнет уровня октября-ноября 2024 года.
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